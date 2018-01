Ehrungsabend mit einem Hauch Wehmut Von Helmut Heck Elchesheim-Illingen - Gesellschaftliches Zusammenleben könne nur funktionieren, wenn es solidarisch gesinnte Menschen gibt, die sich solidarisch engagieren. Egal, "ob mit kleinen oder großen Taten" stellte Bürgermeister Rolf Spiegelhalder fest, als er am Samstagabend den traditionellen Ehrungsabend der Gemeinde eröffnete. Rund 150 Personen besuchten die Veranstaltung im Bürgerhaus "Alte Kirche". Einen passenderen Ort gebe es nicht, betonte Spiegelhalder, denn dieses unter seinem Vorvorgänger Kurt Hertweck entstandene Vereinsrefugium sei für das Dorf "der zentrale Ort des Ehrenamts". Im Verlauf des vom Orchester des Harmonikaclubs "Edelweiß" unter der Leitung von Roland Weiler untermalten Abends wurden etwa 90 Ehrenempfänger für besondere Leistungen auf verschiedenen Gebieten sowie für Verdienste um das Vereinsleben ausgezeichnet. Mit Blutspendern wurde der Reigen eröffnet, am stärksten war wie gewohnt der Sportbereich vertreten. Berichte hierüber folgen. Der Schlussteil war sechs Männern vorbehalten, die über lange Zeiträume aktiv im kulturellen und sozialen Berich aktiv waren, beziehungsweise noch sind. Gemeinsam mit dem neugewählten Kommandanten Marco Schöpfle ehrte Spiegelhalder, unter Betonung der Bedeutung dieser uneigennützigen Einsatzbereitschaft, den Feuerwehrkameraden Hermann Böttger für 50 Jahre aktive Zugehörigkeit zu den Floriansjüngern. "Eintracht"-Auflösung "schicksalhaft" Von viel Wehmut begleitet war die Ehrung von Fred Schorpp für 50 Sängerjahre beim Gesangverein "Eintracht". Bürgermeister Spiegelhalder beließ es nicht bei der Ehrung, sondern hob auch dessen Einsatz als Vorsitzender des Gesangvereins seit 2007, seine frühere Tätigkeit als Vorsitzender des Musikvereins sowie die grundsätzliche Bereitschaft hervor, immer helfend einzuspringen, wenn Not am Mann war. Während Spiegelhalder in seiner Laudatio den Verlust der "Eintracht", nur andeutete, machte Schorpp anschließend aus der "bewegenden schicksalhaften Entwicklung" keinen Hehl: Der Verein werde sich auflösen. Angedeutet hatte es sich schon im Mai des vergangenen Jahres, als die beiden Vereinsgruppierungen, der traditionelle Chor und das Ensemble Canto Felice, ein gemeinsames Konzert in der Pfarrkirche gaben. Es war wohl, wie man jetzt erfuhr, die letzte Veranstaltung des 1875 gegründeten Gesangvereins. Aus den Reihen des Musikvereins wurden Karl-Heinz Volz und Norbert Weiler für 65 Jahre als Aktive geehrt. Der Musikvereinsvorsitzende Claus Fink durfte eine Auszeichnung für seine 20-jährige Mitarbeit im Vorstand entgegennehmen. Beim vormaligen Musikverein Elchesheim war er zuerst sechs Jahre Schriftführer, 2003 übernahm er das Amt des Vorsitzenden, das ihm auch vor vier Jahren bei der Fusion mit dem Illinger Bruderverein anvertraut wurde und das er seither innehat. Ein Hobby, das man "in Ruhe und Stille" ausübe, sei dagegen das Angeln, merkte Bürgermeister Rolf Spiegelhalder an, als er mit Alfons Deck ein außerordentlich rühriges Mitglied des Angelsportvereins "Rhein-Hardt" aufrief. Deck wurde unter anderem für 22 Jahre Mitwirkung als Beisitzer in der Verwaltung und für die langjährige Ausübung verantwortlicher Aufgaben beim Fischerfest ausgezeichnet. Er zähle "zu den treuesten Helfern des Vereins" in vielerlei Belangen, hob der Rathauschef hervor. Nicht zuletzt wurden im "Kulturteil" des Ehrungsabends zwei Absolventen des Jungmusiker-Leistungsabzeichens für ihren Erfolg mit einem Geschenk der Gemeinde bedacht. Johannes Bitterwolf hat mit dem F-Horn die Goldstufe erreicht, der Nachwuchstrompeter Simon Arnitz hat Bronze geschafft. Beide Jungmusiker gehören dem örtlichen Musikverein an.

