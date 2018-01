Erfahrenes Catering-Team bewältigt Ansturm

Der Fußballverein feiert sein 100-jähriges Bestehen und war Ausrichter des Mittelbaden-Cups. Am Samstag lief in der Wolf-Eberstein-Halle sozusagen die Ouvertüre zum Miba-Cup, die Zwischenrunde des Futsalbezirksturniers für C-Junioren. Die Bewirtung solcher Events stelle für das Vorstandsteam des FV Muggensturm im Prinzip keine besondere Herausforderung dar.

"Wir sind jedes Jahr Gastgeber eines zweitägigen Jugendturniers und sehr erfahren mit solchen Veranstaltungen", fährt Anselm fort. Nichtsdestotrotz muss alles reibungslos ablaufen. Rund 20 Helfer waren gestern in zwei Schichten im Einsatz, am Samstag für die Junioren und ihre Eltern waren es zweimal sechs Freiwillige. Im Foyer der Wolf-Eberstein-Halle war der Catering-Bereich für Spieler und Zuschauer eingerichtet.

Der Verein könne auf die maximale Unterstützung von Vereinsmitgliedern und, wie am Samstag, auf Eltern von Jugendspielern bauen, zeigt sich Christian Anselm zufrieden. Beim gestrigen Miba-Cup war die Organisation dann doch etwas straffer als am Samstag. Statt einer Kasse konnten die Gäste ihre Speisen und Getränke an drei Kassen bezahlen. Und zum Einsatz für das leibliche Wohl der Fußballfans kamen gestern ausschließlich Vereinsmitglieder mit Sportfesterfahrung. So war denn auch ein reibungsloser Verkauf von belegten Brötchen, Kaffee, Kuchen, Torten und Getränken gewährleistet. Gerade die große Auswahl an Kuchen sei bei solchen Veranstaltungen beliebt, hat Christian Anselm festgestellt. "Die Leute schätzen es, wenn sie aus einer großen Palette an selbst gebackenen Kuchen auswählen können. Da sind wir allen, die einen Kuchen beisteuern, sehr dankbar", unterstreicht Anselm.

Als Hauptgericht bot der Fußballverein, genauer gesagt der neue Clubhauswirt Mario, an einem eigenen Tresen Pizza an - das gibt es auch nicht bei jedem Mittelbaden-Cup.