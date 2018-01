Neuer Standort für Grasnelke

(wv) - Die sechsstündige Kappensitzung der Narrhalla 1826 Bühl stand unterm Motto "Nei, so ebb′s". Nach uralter Bühler Narrenbuchtradition nahm die Zunft im voll besetzten Bürgerhaus Neuer Markt auch lokale und globale Politik unter ihre satirisch-kritische Lupe (Foto: wv). » - Mehr

(red) - Fußball-Drittligist Karlsruher SC hat seinen Aufwärtstrend auch gegen Werder Bremen II fortgesetzt und mit 1:0 am Samstag gewonnen. Das Tor des Tages erzielte Marvin Wanitzek. Zudem verpflichteten die Badener den 27-jährigen Stürmer Marvin Pourié (Foto: GES). » - Mehr

(vgk) - Die DRK-Hundestaffel hatte Grund zur Freude: Sie konnte am Samstag in Baden-Baden zwei neue, speziell für die Staffelhunde ausgestattete Fahrzeuge in Empfang nehmen (Foto: Gareus-Kugel). Das Einsatzgebiet reicht von Offenburg bis Karlsruhe. » - Mehr

(red) - Christian Schmid ist neuer Bürgermeister von Iffezheim. Der 31-Jährige gewann die Wahl am Sonntag mit 58,47 Prozent. Das zweitbeste Ergebnis erzielte Johannes Kopp mit 40,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,01 Prozent (Foto: Vetter). » - Mehr

