Alle Gesellschaftsschichten im Verein zu Hause

Muggensturm - Mit einem Festbankett mit Ehrungsabend startete der Fußballverein Muggensturm (FVM) in sein Jubiläumsjahr: Auf 100 Jahre blickt er zurück und will das gebührend feiern. Das Festbankett im voll besetzten Foyer der Wolf-Eberstein-Halle nutzten die Verantwortlichen des FVM, um ihren Vorsitzenden Markus Hornung sowie treue Mitglieder zu ehren (siehe Bericht unten).

Natürlich nahm der Vorsitzende auch die Gelegenheit wahr, um auf die Historie des Vereins einzugehen, was er mit vielen Bildern untermauerte. Bereits vor der Gründung wurde in Muggensturm Fußball gespielt. Trotz aller Schwierigkeiten setzte sich der Sport in Muggensturm durch; so entstand bereits 1912 im Nebenzimmer des Gasthauses "Zum Kreuz" der Fußballclub "Alemania". Man spielte ohne Verbandszugehörigkeit. Gegner waren die Nachbargemeinden. Gespielt wurde auf dem Sportplatz hinter dem Gasthaus "Zur Post". Die Kriegswirren setzten dem damaligen jungen Verein "Alemania" ein jähes Ende. Der FVM wurde letztlich mit 25 fußballbegeisterten Männern am 23. Juni 1918 gegründet. Die Vereinsfarben waren, wie noch heute, Gelb-Schwarz.

Es sei eine immerwährende Herausforderung, seit 100 Jahren einen so vitalen Verein zu führen und zu leiten, betonte Bürgermeister Dietmar Späth. Dazu seien Menschen nötig, die bereit seien, mehr zu tun, sich den neuen Gesellschaftsformen zu stellen. So fanden sich vor hundert Jahren Menschen zusammen, die kurz nach dem Ersten Weltkrieg nicht nur die Zerstreuung im Fußballspiel suchten, sondern auch eine Gemeinschaft gründeten, in der man sich wohlfühlte, Geborgenheit und gegenseitige Wertschätzung fand.

Über all die Jahre hinweg hat sich der Fußballverein den Herausforderungen gestellt. War es in den Gründerjahren eine reine Männersache, die am Sonntagnachmittag beim Spiel ihren Spaß fand, so integrierte man bald Kinder und Jugendliche, wie Bürgermeister Späth weiter ausführte.

Der FVM zeigte aber auch, dass der Fußball nicht nur reine Männersache ist, sondern auch Mädchen und Frauen offen steht. Mit der Integration von Menschen mit Handicap, bekannt in der Region als "Unzähmbare Löwen", seien alle Gesellschaftsschichten in einem lebendigen Verein zu Hause, bei dem man sich wohl und geborgen fühlen darf. Der Fußballverein leiste so gesehen eine unschätzbare soziale Aufgabe, lobte Späth.

Die Gemeinde, versprach Bürgermeister Späth, wolle die Vereine auch künftig unterstützen. Mit Leben erfüllen müssten sie die Menschen selbst.

Der stellvertretende Vorsitzende des südbadischen Fußballverbands Fabian Ihli, der die Grüße des DFB überbrachte, schloss sich den Worten des Bürgermeisters an. Die Grußworte vom Bezirk Baden-Baden überbrachte mit einem Präsent und Urkunde dessen Vorsitzender Dieter Klein, der den FVM für sein Engagement lobte. Ein gutes Miteinander bescheinigte der Vertreter der Muggensturmer Vereine Hans Hobl dem Fußballverein. Er habe es in all den Jahren verstanden, sich den neuen Herausforderungen erfolgreich zu stellen. Dabei nannte Hobl die Integration der Behinderten im Verein, die Aufnahme der Flüchtlinge und die Gründung der Mädchen- und Frauenmannschaften.

Mit einem Diavortrag, den Eric Wachter, Vanessa Dahringer und Markus Dahringer zusammengetragen hatten, führte der Vorsitzende Hornung durch eine Zeitreise "100 Jahre FVM". Ein Quiz, bei dem es um Fragen rund um den Fußballverein ging, das Franco Bechler und Christian Altenbach als "Wildecker Herzbuben" moderierten, rundete das Festbankett ab. Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgte das "Duo Ohrwurm" von Christian Unser.

Im Jubiläumsjahr lädt der FVM zum Sportfest vom 10. bis 13. Mai ein; am 23. Juni ist der Familiensporttag des DFB auf dem Muggensturmer Fußballplatz. Abgerundet werden die Feierlichkeiten mit dem Hardtcup am 6. und 7. Juli.