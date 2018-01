Mit Schnupfen sofort ins Krankenhaus? Rastatt - Während der Sprechstundenzeiten ist für die meisten gesundheitlichen Probleme der Hausarzt der erste Ansprechpartner. Gilt dies aber auch bei "echten" Notfällen wie akuten Herzbeschwerden, plötzlichen Lähmungen, starken Schmerzen oder Verletzungen? Und was macht man nachts und am Wochenende? Geht man direkt in die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses? Wann ruft man den Rettungsdienst über die 112? Auf all dies gibt der Leitende Arzt der Zentralen Notaufnahme in der Rastatter Klinik, Thomas Worms, in einem Vortrag morgen, 31. Januar, Antworten. Vorab hat BT-Redakteur Sebastian Linkenheil dem Mediziner einige Fragen gestellt. BT: Herr Worms, das Thema Ihres Vortrags lautet "Wohin wenden im Krankheitsfall?". Wissen das die Leute nicht? Thomas Worms: Leider wissen das zunehmend immer weniger Menschen; die Gründe sind aus meiner Sicht vielschichtig: Zum einen nutzen einige Patienten nicht mehr ihren Hausarzt als primäre Anlaufstelle. Damit entfällt bei diesen Patienten die sinnvolle Steuerung der Patientenströme durch die Hausärzte. Sehr viele Erkrankungen können auch die Hausärzte sehr gut behandeln. Zunehmend viele Patienten rufen auch für relativ harmlose Beschwerden heutzutage den Rettungswagen, der dann die Klinik anfährt. Viele ausländischen Mitbürger kennen das System aus Hausärzten und niedergelassenen Fachärzten nicht und suchen - wie sie es aus ihrer Heimat gewohnt sind - im Krankheitsfall die Notaufnahme einer Klinik auf. Die Großfamilie wie früher, in denen immer eine "Oma" oder "Tante" mit Rat und Tat parat war, wenn jemand zum Beispiel Fieber hatte, die gibt es kaum noch. Oft kommen aus diesem Grund jüngere Patienten mit grippalen Infekten oder mit Unwohlsein in die Notaufnahme. Interview BT: Mit Schnupfen gleich ins Krankenhaus - das scheint ein deutschlandweiter Trend zu sein. Woher kommt das? Worms: Die Erwartungshaltung der Bevölkerung in einem so wohlhabenden Land wie Deutschland ist enorm hoch. Jeder möchte mit seinen Erkrankungen rasch behandelt werden, ein Verständnis für die Selektierung nach Dringlichkeit wird von einigen Patienten nicht mehr akzeptiert. Sicherlich ist das extrem komplexe Gesundheitssystem auch teilweise eine Überforderung für viele, denn man kann sehr viele verschiedene Wege gehen - von dem Versuch der Selbstbehandlung über den Gang zum Haus- oder direkt zum Facharzt bis hin zum Notarztwagen und der Notaufnahme. Zum Glück (noch) nicht täglich, aber in derweil erschreckender Regelmäßigkeit kommen Patienten teils abends um 18 Uhr zum Beispiel mit Ohrenschmerzen in die Notaufnahme, da sie tagsüber keine Zeit hatten zu kommen. Oder wie letztens ein junger Mann, der nachts um 2 Uhr seinen Schwindel, der seit Wochen besteht, nun nach einem Discobesuch mal abklären lassen wollte. BT: Was bedeutet es für die Zentrale Notaufnahme und die tatsächlichen Notfälle, wenn viele Wehwehchen-Patienten in die Klinik kommen? Worms: Ganz klar, die Wartezeit für alle nimmt zu, denn auch diese Patienten müssen von einem Arzt gesehen werden. Nicht selten ist dann der Zeitaufwand für die Dokumentation größer als der direkte Patientenkontakt. BT: Wie gehen Sie in Rastatt mit solchen Patienten um? Worms: Seit April 2017 besteht die Möglichkeit beziehungsweise die Vorgabe, Patienten, die keinen echten Notfall darstellen, direkt an den Hausarzt oder niedergelassenen Facharzt zu verweisen. Jedoch kann man dies nicht pauschal bei jedem Krankheitsbild durch ein bis zwei "schlaue Fragen" klären. Wenn es nach ärztlicher Sichtung ziemlich eindeutig ist, dann nutzen wir diese direkte Weiterleitung in die ambulante Medizin, aber im Zweifelsfall wird ein Patient hier auch umfangreich untersucht und behandelt, bis wir entweder sicher sind, dass er weiter stationär bleiben muss oder eben wieder entlassen werden kann. BT: In unmittelbarer Nachbarschaft der Klinik Rastatt gibt es den Notfalldienst des Vereins "Ärzte für Rastatt" (ÄRA). Arbeiten Sie zusammen? Welche Synergieeffekte kann man nutzen? Worms: Ja, mit den Kollegen der KV-Notdienstpraxis arbeiten wir eng zusammen; in der Nacht und am Wochenende fängt diese Einrichtung schon viele Patienten ab. Ohne die Vorselektion der sogenannten "ÄRA-Praxis" könnten wir den Notaufnahmebetrieb sicherlich gar nicht mehr aufrechterhalten. Trotzdem umgehen auch hier Patienten bewusst dieses Angebot und möchten direkt in der Notaufnahme behandelt werden. Das ergibt bei zeitkritischen Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall auch Sinn, aber eben nicht bei Ausschlag, Halsschmerzen oder Husten und so weiter.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Stuttgart

Keuchhusten: Leichter Rückgang Stuttgart (lsw) - Hinter hartnäckigem Husten kann eine hochansteckende Infektion stecken: Keuchhusten. In Baden-Württemberg werden 2017 fast 3.000 Fälle bekannt. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen leichten Rückgang, aber keinen Grund zur Entwarnung (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Hinter hartnäckigem Husten kann eine hochansteckende Infektion stecken: Keuchhusten. In Baden-Württemberg werden 2017 fast 3.000 Fälle bekannt. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen leichten Rückgang, aber keinen Grund zur Entwarnung (Foto: dpa). » - Mehr