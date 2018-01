Christian Schmid: "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen"

Bei seiner Dankesrede nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses war Schmid emotional überwältigt und den Tränen nahe, die Stimme stockte gelegentlich: "Mir ist da schon ein Stein vom Herzen gefallen, es war für mich auch wirklich eine Herzensangelegenheit, Bürgermeister in Iffezheim zu werden", verdeutlicht der 31-Jährige im BT-Gespräch. Ein paar Tage Auszeit nach dem stressigen Wahlkampf sind dem Noch-Hauptamtsleiter nicht vergönnt, bereits heute ist er wieder im Büro.

Im Gegensatz zu seinem Mitbewerber Johannes Kopp, der bis Mittwoch nicht im Rathaus von Bad Herrenalb ist. "Schade", kommentiert der 32-jährige Hauptamtsleiter seine Niederlage. Er hatte mit knapp 41 Prozent ein respektables Ergebnis erzielt. "Ich habe so viel Zuspruch erfahren bei meinen Hausbesuchen und ich war wirklich an jeder Tür. Ich bin schon etwas ratlos, ich finde den Fehler nicht", gibt Kopp offen zu. Er habe einen "hoch engagierten" Wahlkampf geführt und sei bei jeglichen Terminen vor Ort gewesen. Dem Gewinner Christian Schmid habe er alles Gute für die Zukunft gewünscht. "Die Iffezheimer wollten halt einen aus Iffze", meint Kopp. An die Kandidatur in irgendeiner anderen Gemeinde denkt er momentan nicht: "An so einer Niederlage hat man schon zu knabbern, das ist ganz weit weg. Aber wer sich einer Wahl stellt, der muss auch mit einer Niederlage leben können."

Die Amtszeit von Bürgermeister Peter Werler endet am 31. März, verabschiedet wird er am Mittwoch, 28. März, um 19 Uhr auf der Rennbahn. Eine Woche Urlaub hat er noch, die er mit Skifahren verbringen möchte. Offiziell beginnt die Amtszeit seines Nachfolgers am Ostersonntag, 1. April. Die Einführung ins Amt wird Anfang April stattfinden, ein Termin ist zwar anvisiert, aber noch nicht mit allen Beteiligten abgesprochen, so Werler.

Der Tradition entsprechend stellten die Floriansjünger gestern Abend einen Maibaum vor Schmids Haus in der Gebrüder-Grimm-Straße auf, der Musikverein, der Fanfarenzug und der Männergesangverein boten dem künftigen Rathauschef ein Ständchen.