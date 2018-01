"Rettende Engel" im Einsatz für Familien Rastatt (yd) - Es ist ein Wortkonstrukt, das seinesgleichen sucht: Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. Gleich fünf solcher FGKiKPs stehen in Diensten des Landratsamts. Für junge Familien sind sie manchmal der "rettende Engel". Verzweifelte Hilferufe von jungen Familien erreichen die Mitarbeiter der Psychologischen Beratungsstelle des Lankreises oft. Zum Beispiel der eines jungen Vaters, der sich nicht mehr zu helfen wusste. Sechs Monate war sein Kind alt. Es gab erhebliche Still- und Fütterprobleme, Krankenhausaufenthalte folgten, die junge Mutter plagten Selbstzweifel, die sich bis hin zu Suizidgedanken steigerten. Und er, der Vater, traute sich kaum mehr, arbeiten zu gehen, da er seine Frau mit dem Kind nicht alleine lassen wollte. Der Kinderarzt gab schließlich den entsprechenden Tipp und vermittelte den Kontakt zu den sogenannten "Frühen Hilfen", die bei der psychologischen Beratungsstelle des Landkreises angesiedelt sind. Und in der Tat, der Familie konnte geholfen werden: Eine ausgebildete Kinderkrankenschwester, die die Zusatzausbildung zur Familienpflegerin absolviert hatte (also eine "Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin"), besuchte die Frau und den Säugling fortan regelmäßig. Sie gab Tipps, wie es mit dem Stillen besser klappt und stärkte vor allem das Selbstbewusstsein der jungen Mutter und ihr Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Schon vor 16 Jahren hat das Jugendamt des Landkreises zusammen mit den im Landkreis tätigen Hebammen das Projekt AKBA ("Aktivierende Hebammenhilfe") ins Leben gerufen. Ziel war und ist es, Familien, die sich in schwierigen Situationen befinden oder die im Alltag mit dem Säugling überlastet sind, möglichst schnell zu helfen. Also auch ganz früh zu erkennen, dass Hilfe in der jeweiligen Familie benötigt wird. AKBA wurde inzwischen weiter entwickelt. Im Landkreis sind derzeit keine Familienhebammen mehr involviert, wohl aber die fünf Familien-, Gesundheits- und Kinderpflegerinnen - ein ganz neues Berufsfeld. Die gute Vernetzung mit Kinderärzten, Kliniken, Hebammen oder dem Jugendamt ist aber geblieben, wie Johannes Baumann, Leiter der Psychologischen Beratungsstelle des Landkreises, am Montag im Rahmen der Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistags berichtete. Baumann betonte auch, wie wichtig es sei, dass die Hilfen möglichst früh, also präventiv, ansetzen - um die Bindungen und Beziehungen im Elternhaus rasch zu stärken und auch, um möglichen Gefährdungen des Kindes vorzubeugen. Die gute Vernetzung und das schnelle Einsetzen der Hilfsangebote seien immens wichtig. Wie lange die betroffenen Familien - 2017 waren es 39 Fälle, die von den Frühen Hilfen betreut wurden - die Unterstützung benötigen, kommt auf den jeweiligen Fall an. Valeska Hilscher-Will, eine der FGKiKPs in Diensten des Landratsamts, berichtete etwa vom Fall eines sehr jungen Paars, das sich während eines Drogenentzugs kennengelernt hatte. Beide hatten bereits ein Kind, das aber vom Jugendamt aus der Familie genommen wurde. Das zweite, gerade geborene Baby sollte, so der Wunsch der Eltern, bei ihnen bleiben dürfen. Zusammen mit der sozialpädagogischen Familienhilfe machte sich Hilscher-Will an die Arbeit. "Wir haben die Mutter bei ganz profanen Dingen angeleitet: Welche Signale sendet der Säugling aus, wenn er Hunger hat, wie kann sie ihn richtig pflegen und seine Entwicklung fördern?", berichtete die ausgebildete Kinderkrankenschwester den Mitgliedern des Ausschusses. Natürlich sei dieser Fall deutlich aufwendiger gewesen als etwa der einer Mutter, die wegen ihres "Schreikinds" zwar nervlich am Ende gewesen sei, die aber, nachdem Hilscher-Will ihr Techniken zur Beruhigung des Säuglings gezeigt hatte, nach zwölf Besuchen zurück in den Alltag gefunden habe. 20000 Euro lässt sich der Landkreis diese "Gesundheitsorientierte Familienbegleitung in den Frühen Hilfen" jährlich kosten: Einsatz und Fortbildung der FGKiKPs inklusive. Einen Zuschuss gibt es von der Bundesstiftung "Frühe Hilfen": Für die Familien, die davon profitieren, dürfte die Hilfe durch die "rettenden Engel" hingegen unbezahlbar sein.

