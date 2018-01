Extremisten müssen draußen bleiben

Karlsruhe



Wildschwein muss getötet werden Karlsruhe (red) - Zu einem tragischen Vorfall ist es im Wildgehege Rappenwört gekommen. Ein Wildschwein hat sich dort an einem Knochen so schwer verletzt, dass es erschossen werden musste. Waldbesucher hatten den Knochen wohl ins Gehege geworfen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Zu einem tragischen Vorfall ist es im Wildgehege Rappenwört gekommen. Ein Wildschwein hat sich dort an einem Knochen so schwer verletzt, dass es erschossen werden musste. Waldbesucher hatten den Knochen wohl ins Gehege geworfen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr