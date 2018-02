Viele Rädchen halten das Narrenschiff auf Touren

Rastatt - Der Saal verdunkelt sich, das Bühnenlicht leuchtet, der Spot erfasst närrische Akteure, eine Mikrofonstimme bittet um Ruhe. Probedurchläufe stehen an. Nur noch wenige Tage bis zur ersten von drei Prunksitzungen: Das Programm der Kleinen Narren-Gemeinschaft (KNG) Rastatt, an dem seit Monaten gearbeitet wird, erhält nun auch sichtbar Gestalt.

Die KNG ist einer der zahlreichen Fastnachtsvereine, die in jeder fünften Jahreszeit mehrstündige fröhlich-bunte Abende auf die Bühne stemmen; allein im Gebiet der BT-Redaktion Rastatt - von Au am Rhein im Norden bis Hügelsheim im Süden, von Kuppenheim im Osten bis Wintersdorf im Westen - sind es 15 Sitzungsprogramme in diesem Jahr (Wiederholungen nicht eingerechnet); hinzu kommen mehrere Frauenfastnachtssitzungen, Senioren- und Kinderfastnacht. Ein Riesenaufwand. Zig ehrenamtlich engagierte Karnevalisten auf und hinter der Bühne sind daran beteiligt.

Bei der KNG beispielsweise sind es "über 100 mit allem drum und dran", zählt deren Präsident Michael Weber zusammen. Locker ist die Stimmung an diesem Abend zwar im Herz-Jesu-Gemeinsaal, dem angestammten KNG-Zuhause, zugleich aber auch angespannt. Viele Rädchen müssen am Ende ineinandergreifen, betont Vorsitzende Kerstin Huber. Ideensammlung, Sondierungsgespräche, Überarbeitungen von Beiträgen, Bühnen- und Technikaufbau, Tanzchoreografien, Training - das alles (und noch mehr) liegt bereits hinter den versammelten Narren. Jetzt muss sich zeigen, wie das, in was die Akteure schon so viel Herzblut gesteckt haben, auch rüberkommt.

Im September haben bei einem Hock die ersten Gespräche über das neue Programm stattgefunden, manch Redenschreiber hat da schon Material gesammelt, direkt nach den Sommerferien starteten die Tanzgruppen mit ihren Proben. Allerlei muss dafür abgesprochen werden: Damit sich keine Kostüme doppeln, sich die Tänze nicht gleichen, sich derselbe Witz nicht zweimal in eine der Reden verirrt, thematische Überschneidungen vermieden werden, die Länge der Sitzung nicht ausufert. Während die Tänze auch in zeitlicher Hinsicht von vornherein eine feste Größe bilden - bei der KNG sind es fünf -, ist bei den Wortbeiträgen stets einiges im Fluss.

"Wir haben zum Glück viele, die auftreten wollen", stellt Huber fest. Je nach Kampagnendauer sechs bis acht Wochen vor der Sitzungspremiere ist Abgabeschluss, dann wird gegengelesen (in diesem Jahr noch unterm Weihnachtsbaum), je nachdem werden Änderungen oder Kürzungen vorgeschlagen. "Kein Vortrag sollte länger als 15 Minuten dauern", lautet ein Leitspruch. Der Programmausschuss - bestehend aus Kerstin Huber, Hubert Eppler, Florian Eppler und Kerstin Hörth - sieht sich als Qualitätskontrolle. Auch bei der Probe vor den Mitstreitern noch. Funktioniert der Witz? "Es muss mehr Bewegung rein", ist man sich nach einem Auftritt einig. Zur Steigerung der Bühnenpräsenz. Und: Eine Perücke wird nachgeschnitten, damit aus keiner Publikumsperspektive das Gesicht zu sehr verdeckt wird. Dinge, wie sie erst bei der Probe in Montur sichtbar werden.

Während sich der nächste auf die Bühne begibt, gehen ein Stockwerk tiefer, in der Kellerbar, zwei weitere Akteure nochmals ihren Text miteinander durch. Dort unten ist sozusagen der Backstage-Bereich der KNG. Während der Sitzungen trifft dort nicht nur jeder Auftretende die letzten Vorbereitungen, wird umgezogen und geschminkt - auch die Bühnenshow über ihnen wird auf TV-Schirmen live in den Keller übertragen. Somit kann jeder den Verlauf verfolgen, sieht - zusätzlich zum schriftlich vorliegenden Ablauf - wann es Zeit ist für ihn. Die Technik: Was wären die Akteure ohne sie? Fünf Leute, so erläutert der zweite Vorsitzende und Technikleiter Günter Eppler, sorgen dafür, dass sie ins rechte Licht gerückt werden und über die Anlage auch im angemessenen Ton reden beziehungsweise singen können. Über ihren Köpfen, auf der Empore, die inzwischen aussieht als wäre sie ein Tonstudio, dreht Michael Herm an den Knöpfen des Mischpults, während Mitstreiter Spot und Bühnenlicht regeln.

Auf den Brettern agiert die "schrecklich närrische Familie" (so das aktuelle KNG-Motto) in einer Kulisse, die wiederum der Bauausschuss nach Gestaltung von Tina Ibach montiert hat. An vielen Ecken und Enden wollen verschiedene Aufgaben strukturiert verteilt und erledigt werden: Vom Sägen, Leitungen verlegen und Nähen der Kostüme über die Abwicklung des Kartenvorverkaufs bis hin zur Kostenkontrolle, von den Jugendlichen, die beim Plakate-Aufhängen und Dekorieren helfen über die Eltern, die die Kleinsten zu den Proben und Auftritten bringen bis hin zum Organisationsausschuss, für den die Verköstigung während der Sitzung ebenfalls nur eine von mehreren Aufgaben ist. Den Saal zu füllen, die Leute zum Lachen zu bringen und über Stunden hinweg bei Laune zu halten, ist nicht nur für die Narren auf der Bühne eine ernste Sache. Man unterstützt sich dabei gegenseitig, betont das KNG-Vorstandsteam. Das zeigt sich nach der ersten Bühnenprobe - ohne die Tanzgruppen, die sich extra vorbereiten - trotz der Anspannung vor der Premiere am Samstag zufrieden. Die Vorfreude steigt. Und wenn alles gelaufen ist? Helau-Profis wissen: Nach der Sitzung ist vor der Sitzung.