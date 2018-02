Närrisches Urgestein auf Abschiedstour

Eines Tages, vor langer Zeit wurde der gelernte Elektriker von zwei Urgesteinen der organisierten Auer Ausgelassenheit gefragt, ob er wohl mal nach der Bühnenbeleuchtung sehen könne. Es sei ein bisschen dunkel bei den Prunksitzungen, die damals, in den 1980er Jahren, noch in der Vorgängerin der Rheinauhalle stattfanden. "Gesagt, getan", erinnerte sich der Gefragte dieser Tage im Gespräch mit unserer Zeitung an die Initialzündung, "postwendend war ich einverleibt".

Nachdem mehr Helligkeit hergestellt war, wurde er als Beleuchter bei der Stange gehalten. Bald darauf fand er sich im Männerballett wieder und wurde schließlich in den Elferrat aufgenommen. Das war 1984. Fünf Jahre später folgte die Beförderung zum Vizepräsidenten, 2005 wurde Popp Präsident des Gremiums. Die Jahreszahlen müsste er nachblättern, seine Orientierungspunkte sind die Fastnachtsprinzessinnen: "als ich Vizepräsident wurde, war es Daniela, Präsident wurde ich nach Ulrike".

Nun nimmt er Abschied von diesem Amt. Den Rücktritt begleitet Lena I. Bei der Prunksitzung am vergangenen Samstag ging es los. So wie der Narrengruß dreimal "Au Helau" lautet, so heißt es auch in diesem Fall dreimal Adieu. Bei den beiden noch folgenden Sitzungen am morgigen Freitag und am Samstag geht die Verabschiedung weiter. Richtig vorbei ist Popps Amtszeit aber erst am Aschermittwoch.

Die Urgesteine, die mit Lichtproblemen seinen Werdegang eingeleitet haben, waren Bertram Göpf und Paul Schick. Letzterer war auch sein Vorgänger als Elferratspräsident. Mehr als wahrscheinlich scheint aber, dass er früher oder später sowieso aktiver Fastnachter geworden wäre, denn das Brauchtum liegt wohl in den Genen.

Gunthers Mutter Gisela Popp pflegte die fünfte Jahreszeit mit allen Kräften, sie war eine starke Stütze der Fastnachtsabteilung und des ganzen Turnvereins, der 1979 die Prunksitzungen begründete. Noch ausgedehnter hat Sohn Gunther die Familientradition im Verein fortgeführt, den er mit seinen über 800 Mitgliedern noch bis zur Jahreshauptversammlung im April als Vorsitzender führt. Dort will er auch dieses Amt nach vielen Jahren abgeben.

Sein Nachfolger als Elferratspräsident soll der bisherige Vize Walter Fleck werden, dessen Platz wiederum soll Steffen Jung einnehmen. Beim ersten Adieu am vergangenen Samstag zeichnete Fleck den scheidenden Kapitän für seine Verdienste mit einem Ehrenorden der TV-Fastnachter aus, einem eigens kreierten Glaspokal mit eingraviertem "Au Helau". Den "Goldenen Löwen" der Vereinigung Badisch-Pfälzer Karnevalsvereine hat er schon vor einigen Jahren bekommen. Auf den Großbildwänden, auf denen das Bühnengeschehen, von zwei Kameramännern gefilmt, live übertragen wird, passierte die Ära Popp in Form einer kurzen knappen Bilderchronik Revue.

Der Fastnacht und seinem Verein sagt er keineswegs Lebewohl. "Ich verschwinde nicht auf eine Finca nach Malle", sagt der noch im Berufsleben stehende 57-jährige. Er werde bei den Prunksitzungen auch in Zukunft "mit Sicherheit immer präsent sein", jedoch weniger im Rampenlicht: "es gibt auch hinten viel zu tun". In der Tat ist der Personalaufwand bei den Veranstaltungen in der Rheinauhalle beträchtlich. Auf der Bühne sind dieses Jahr 138 Mitwirkende aktiv, hinter den Kulissen von der Technik bis in die Küche fast 50 Leute. "Echt gigantisch" nennt Popp die Einsatzfreude der ganzen Mannschaft.

Nach besonderen Erlebnissen als Sitzungspräsident gefragt, antwortet Popp ohne zu grübeln: "Jedes Jahr ist besonders". Es sei einfach eine große Freude zu sehen, "mit wie viel Feuer" alle ihre Beiträge präsentierten. Für den Zeremonienmeister gibt es zum Abschied echtes Feuer. Es glüht und sprüht. Nur das "Danke" wollte bei der Prunkpremiere nicht vollständig zünden, so als wolle es den Abgang hinauszögern. Oder daran erinnern, dass alles begann, weil zu wenig Licht brannte.

Karten für die letzten zwei Prunksitzungen gibt es noch unter (07245) 6604 und an der Abendkasse.