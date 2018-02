Kahlschlag in der Kritik Kuppenheim (mak) - Die umfangreichen Fällmaßnahmen, die nach dem Sturm Anfang Januar am Vorderen Mergelberg in Kuppenheim erforderlich waren, stellen laut BT-Leser Stephan Engel "einen klaren Rechtsverstoß" dar. Er hat sich mit einem entsprechenden Schreiben an das Landratsamt gewandt mit der Bitte, den Sachverhalt zu prüfen. Revierförster Martin Melcher sieht jedoch keinerlei rechtlichen Verstöße und erläutert auf BT-Nachfrage die Maßnahme. Die Robinien, die direkt an der Verlängerung der Stadtwaldstraße standen, seien teilweise bereits durch Orkan "Lothar" geschädigt worden, so der Forstexperte. Durch den Sturm "Burglind" seien zwei, drei Bäume auf die stark frequentierte Straße gefallen. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht hätten die Bäume gefällt werden müssen. Die Straße dient als Zufahrt zum Schützenhaus und zum Waldkindergarten der "Kuppenheimer Waldwichtel", außerdem ist die Straße eine sehr beliebte Strecke zum Spazierengehen. Aus technischen Gründen seien auch die Feldhecken zwischen den Bäumen gestutzt worden, erklärt Melcher weiter. Engel hatte in seiner E-Mail an die Rastatter Lokalredaktion darauf hingewiesen, dass Feldhecken besonders geschützt seien und dass für sie "ein weitgehendes Veränderungsverbot" gelte, wie in einem speziellen Faltblatt des Landratsamts ausgeführt wird. Da sich der betreffende Bereich im Landschaftsschutzgebiet befindet, sieht Engel zudem einen Verstoß gegen die Schutzgebietsverordnung. Der Revierförster betont, dass es nur einzelne Haselnusssträucher und andere Feldhecken gegeben habe, die nicht entfernt, sondern nur gekürzt wurden und somit auch wieder kräftig nachwachsen. Viele der gefällten Bäume seien zudem alt und innen hohl gewesen, Höhlen für Fledermäuse habe es in den Robinien jedoch nicht gegeben, da das Holz hierfür viel zu hart sei. Diese Eigenschaft macht Robinienholz jedoch interessant für die Verwendung bei Spielgeräten. Die Bühler Firma Baumann und Trapp, die hierauf spezialisiert ist, habe bereits Interesse an den gefällten Bäumen bekundet, informiert Melcher über den weiteren Verwendungszweck der gefällten Exemplare.

