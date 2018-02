Kreis will keine neuen Schulden machen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2017 schließt mit 14,5 Millionen Euro um zwölf Millionen Euro besser ab als gedacht. Und für das neue Jahr rechnet Kreiskämmerer Burkhard Jung mit einem ordentlichen Ergebnis von mehr als sechs Millionen Euro. Seinen Schuldenberg will der Landkreis bis zum Jahresende auf 51,3 Millionen Euro drücken.

Den Hebesatz der Kreisumlage hält der Landkreis das zehnte Jahr in Folge bei 31 Prozent stabil. Das dürfte laut Landrat Bäuerle in Baden-Württemberg einmalig sein. Trotzdem steigen die Einnahmen aus diesem kräftigsten finanziellen Standbein der Landkreisverwaltung um 1,7 Millionen Euro auf 96,4 Millionen Euro. Etwas Sorgen machen dem Landrat indes die steigenden Sozialausgaben. Sie fressen die Kreisumlage fast auf.

Ob der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) für die wachsende Bevölkerung in Mittelbaden attraktiv genug ist und ob das System ankomme, fragte Kreisrat Dieter Knittel (SPD) im Rahmen der Haushaltsberatungen. Bäuerle riet dazu, zu Stoßzeiten am Morgen einmal einen der Bahnhöfe im Landkreis zu besuchen: "Enorm, was da los ist." Das Angebot des KVV werde nach seinem Gefühl gut angenommen. Dezernent Claus Haberecht verwies zudem auf Evaluationen: Das Gesamtangebot habe sich in den vergangenen 20 Jahren verbessert. Die Nutzung nehme sogar zu. Lange seien vor allem Schüler und Senioren die Zielgruppe des ÖPNV gewesen, nun werde die Gruppe der Berufspendler immer bedeutender. Auf eine entsprechende Nachfrage von Stefan Schwaab (SPD) verwies Haberecht auf die kostenlose Jahreskarte des KVV, den Senioren erhalten, die ihren Führerschein freiwillig abgeben. In den Augen von Landrat Bäuerle ist der ÖPNV "alternativlos", die Tarifstruktur in Mittelbaden "vergleichsweise günstig". Toni Huber (CDU) vermutet, dass noch mehr Menschen den KVV nutzen, wenn die Baustellensituation in Karlsruhe sich beruhigt hat.

Zum Straßenverkehr: Dass den Autofahrern und Berufspendlern der Region wieder ein verkehrsreicher Sommer bevorsteht, erwähnte Kreisrat Peter Hirn (SPD). Nicht nur die zweite Etappe der Fahrdeckensanierung auf der A5 zwischen Karlsruhe und Rastatt steht bevor, sondern auch die dreimonatige Sperrung der Rheinbrücke bei Gambsheim. Dies werde sicherlich zu einer Mehrbelastung der Rheinübergänge Iffezheim und Wintersdorf (Letzterer allerdings nicht für Lkw) führen, kündigte Dezernent Haberecht an. Darauf müsse man sich gefasst machen. Allerdings hätten sich die beteiligten Stellen in beiden Fällen vergangene Woche bei einer Verkehrskonferenz abgestimmt: "Einen Super-GAU wird es nicht geben", versprach Haberecht.

Auch kleinere Brücken waren Gesprächsthema. Eine neue Verwaltungsvorschrift eröffnet zur Freude der Kreisverwaltung die Möglichkeit, Fördertöpfe zu nutzen. Noch vor dem 1. April will Straßenbauamtsleiter Thomas Marx einen Antrag für die lange geplante Sanierung der Hördener Laufbachbrücke stellen. Für weitere Brückensanierungen will man nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Fördergelder beantragen.

Das Straßenbauamt will dieses Jahr auch den zweiten Bauabschnitt bei der Sanierung der vielbefahrenen K3711 zwischen Förch und Ebersteinburg angehen. Dieser soll an den im Herbst 2017 fertiggestellten ersten Bauabschnitt anschließen. Karsten Mußler (FW), der den schon sanierten Straßenabschnitt lobte, regte ein "Koprojekt" mit dem Stadtkreis Baden-Baden an. Die Kreisgrenze liegt auf der Strecke. Laut Marx gibt es zwar kein "Koprojekt", aber die Sanierung wird etwa 100 bis 150 Meter auf Baden-Badener Gemarkung fortgeführt. Das sei mit der Kurstadtverwaltung abgestimmt und würde auch von Baden-Baden bezahlt.

Im Rahmen der Beratungen beugten sich die Kreisräte zudem über den Personalplan des Landratsamts. Die Personalkosten erhöhen sich 2018 um gut zwei Millionen auf rund 54 Millionen Euro. Aufgrund der zurückgehenden Flüchtlingszahlen konnten Heimleitungen und Hausmeisterstellen in Flüchtlingsunterkünften abgebaut werden, alle sozialverträglich, wie der Landrat beteuerte. Der Stellenplan erhöht sich dennoch leicht. Zusätzliche Einstellungen gab es zum Beispiel im Bereich Flüchtlingssozialbetreuung. Bei einer halben neuen Stelle fragten die Kreisräte genauer nach: Die neue Kraft soll das Integrationsprojekt "Netzwerk Neue Heimat" unterstützen. Laut dem Ersten Landesbeamten Dr. Jörg Peter wurde das Integrationsprojekt bei einem Treffen von ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern vorgestellt, zu dem auch Vertreter der Politik eingeladen waren. Es soll noch eine offizielle Vorstellung am 1. März geben. Es gehe vor allem darum, vorhandene Strukturen des Landkreises, der Kommunen und auf ehrenamtlicher Basis miteinander zu verknüpfen. Die halbe Stelle werde vom Land gefördert und komme in zwei Jahren auf den Prüfstand.