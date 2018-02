Bahn frei für Rückbau des Betonpfropfens

(red) - Es geht weiter beim Rastatter Tunnel: Ab Montag, 5. Februar, wird der Betonpfropfen in der Oströhre abgetragen. Dieser Betonpfropfen wurde im August vergangenen Jahres in den Tunnel in Niederbühl eingebracht. Nach der Havarie bei Tunnelbauarbeiten unter den Gleisen der Rheintalbahn diente er dazu, den intakten Tunnel von dem Schadensbereich abzutrennen. Rund 2000 Kubikmeter Beton wurden dazu über die Oberfläche in den Tunnel eingefüllt.

Jetzt trägt ein Kettenbagger mit einem speziellen Schneidkopf den Betonpfropfen ab, informiert die Deutsche Bahn (DB) in einer Pressemitteilung. Das abgefräste Material wird durch die Oströhre bis an das Nordportal bei Ötigheim transportiert und dort entsorgt. Die Fräsarbeiten finden tagsüber statt und werden voraussichtlich bis Anfang Mai dieses Jahres andauern. Die Fräsarbeiten können zu Lärmbelästigungen auch an der Oberfläche führen.

Mit der Beseitigung des Pfropfens bereitet die ARGE Tunnel Rastatt die Weiterführung der Tunnelarbeiten in der Oströhre vor. Über das Vorgehen im Bereich der Rheintalbahn sei jedoch noch keine Entscheidung getroffen, so die DB.

Nach Ausbau des Betonpfropfens wird eine Öffnung durch die Tunneldecke zur Erdoberfläche hergestellt. Diese Öffnung dient als Rettungsweg aus der Tunnelröhre sowie zur logistischen Versorgung der weiteren Bauarbeiten.