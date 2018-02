"Schluchte Daifl" legen Wert auf Fastnachtstradition Von Markus Koch Bischweier - Ihr Häs ist in den Farben Grau, Schwarz und Rot gehalten, gekrönt von einer schaurigen Teufelsmaske: Die "Murgdäler Schluchte Daifl" treiben seit 2014 ihren Schabernack in der fünften Jahreszeit. Die lockere Gruppe ist seither gewachsen, nun lässt sich die teuflische Truppe als Verein in Bischweier eintragen. Bei der Rathausstürmung am Schmutzigen Donnerstag wollen sich die "Schluchte Daifl" offiziell vorstellen. Elf Freunde hatten sich vor fünf Jahren zusammengefunden, um eine Fastnachtsgruppe zu gründen: "Dabei stand von Anfang an fest, dass es nicht nur eine Spaßveranstaltung werden soll, sondern eine schwäbisch-alemannische Häsgruppe, um aktiv die Tradition unserer heimischen Fastnacht leben und fördern zu können", betont Schriftführer Marco Westermann. Da die Gründungsmitglieder vom Rhein bis weit ins Murgtal leben, wurde beschlossen, eine Figur mit regionalem Bezug zu verkörpern: Den "Schluchte Daifl". Der Legende nach trieben einst im Wald und in den zerklüfteten Schluchten der Murg allerlei Geister, Dämonen und Teufelsgestalten ihr Unwesen. "So manchem arbeitsscheuen Landgesellen, Köhler und Flößer sind sie des Nachts erschienen, um ihnen den Weg der Tugend und des Fleißes zu weisen", heißt es auf der Homepage. "Trunkenbolde und Aufschneider erhielten regelmäßig Besuche. Eine der meistgefürchteten Gestalten war der Schluchte Daifl. Die von ihm Heimgesuchten führten fortan ein Leben in Demut und Gottesehrfurcht", erläutern die Fastnachter, wie sie zu ihrem Namen kamen. Bereits im ersten Jahr bildete sich ein Vorstand, gemeinsam wurde eine Satzung ausgearbeitet. Es wurden die charakteristischen Holzmasken beschafft und in vielen Stunden Felloberteile und Hosen genäht. Daneben bauten die fleißigen Teufel einen großen und einen kleinen Umzugswagen. Zur Kampagne 2014 war dann alles fertig. Mittlerweile ist die muntere Truppe auf 31 aktive und zwölf passive Teufel angewachsen, so dass die Eintragung ins Vereinsregister der nächste Schritt ist. "Dazu haben wir uns das Kirschendorf ausgesucht, in dem wir uns heimisch fühlen, da wir dort unsere Wägen gebaut und untergestellt haben und bereits seit einigen Jahren am Rosenmontagsumzug und dem närrischen Treiben teilnehmen", verdeutlicht Westermann. Den "Schluchte Daifl" liege eine friedliche Fastnacht am Herzen: "Leider kennen immer mehr Leute nicht mehr den Sinn des Brauchtums und nutzen die Umzüge und Veranstaltungen als Vorwand für übermäßigen Alkoholkonsum oder Gewalt", bedauert Westermann. Deshalb stellt die närrische Truppe am Rosenmontag erstmals Ordner, damit alle Besucher und Teilnehmer einen schönen Umzug erleben können. Außerdem wollen sie einen Verpflegungsstand am Umzugsanfang in der Murgtalstraße aufbauen. Bestimmte Aufnahmerituale wie etwa eine Teufelstaufe gibt es nicht: "Alle Interessenten, die sich im Laufe einer Kampagne herauskristallisiert haben, stellen sich bei der ordentlichen Jahreshauptversammlung nach der Fastnacht allen Mitgliedern vor und berichten kurz von ihrer Motivation, sich uns anzuschließen", führt Westermann aus. Mitmachen können alle über 18 Jahre, die auch die Ideale einer friedlichen und fröhlichen Fastnacht vertreten. Auch außerhalb der Fastnacht wird die Gemeinschaft an Hüttenwochenenden oder Ausflügen mit Freunden und bei Vereinsturnieren und Festbesuchen gelebt. www.schluchtendaifl.de

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben