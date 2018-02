Gartenstadt-Chef liest die Leviten

Rastatt (ema) - Mit drastischen Worten geißelt der Geschäftsführer der Baugenossenschaft Gartenstadt, Oliver Krause, die Wohnbaupolitik im Rathaus sowie die Kritiker, die das innovative Seniorenwohnprojekt im Zay zu Fall gebracht haben. "Es kommt schon fast einer Hexenjagd gleich, wie unsere dem Erhalt der Genossenschaft dienenden Projekte in der Öffentlichkeit immer wieder aus derselben Ecke heraus verunglimpft werden", schreibt Krause in der aktuellen Mitgliederzeitschrift. Der Gartenstadt-Chef dürfte damit auf den Widerstand des Bürgervereins Zay anspielen, der sich gegen den Abriss des Gebäudes an der Ecke Gartenstraße/An der Ludwigsfeste wehrt. Dort plante Krause einen Neubau mit barrierefreien und seniorengerechten Wohnungen nach dem "Bielefelder Modell" mit einem umfassenden persönlichen Betreuungs- und Hilfsangebot (wir berichteten). Die Gartenstadt bekam jedoch aus dem Rathaus nur hinhaltende Signale. Krause zeigt sich jetzt geradezu verletzt, weil das Vorhaben von einer "kleinen Minderheit" verhindert worden sei. Krause wörtlich: "Die Angst im Gemeinderat und bei der Stadt Rastatt vor der Stimmgewalt der Unverbesserlichen und Rückwärtsgewandten ist zu groß, es fehlt der Mut, dem Wutbürger entschlossen entgegen zu treten. So fällt eine der Gemeinschaft dienende Sache dem Kleingeist zum Opfer." Enttäuscht zeigt sich Krause auch von der städtischen Wohnbaupolitik, in deren Zuge OB Hans Jürgen Pütsch einst ein "Bündnis für Wohnen" ausgerufen hatte. Hier sei man hinter allen Erwartungen zurückgeblieben, so der Gartenstadt-Chef: "Wo ist er, der bezahlbare Wohnraum? Wo sind die gemeinsamen Projekte Rastatter Wohnungsbaugenossenschaften in Kooperation mit der Stadt Rastatt?" Trösten kann sich Krause zumindest mit der sonstigen Entwicklung der Baugenossenschaft. Im Mitgliedermagazin spricht er von einem "deutlichen Jahresüberschuss" für 2017; das Neubauprojekt "Murg-Carrée" bezeichnet er als "vollen Erfolg". Die Wohnungen könnten im Sommer bezogen werden; der zweite Bauabschnitt soll in diesem Jahr starten.

