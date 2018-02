Fünf Neuerungen in der Chefetage

Raphael Knoth leitet nun als Zweiter Beigeordneter und Bau-Bürgermeister das Dezernat II der Stadtverwaltung, Bürgermeister Arne Pfirrmann ist jetzt Erster Beigeordneter und damit erster Stellvertreter von OB Hans Jürgen Pütsch. Beide sind, wie berichtet, vom Gemeinderat im November 2017 in ihre neuen Positionen gewählt worden. Knoth war bisher Stabsstellenleiter Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement. Er löst in seiner neuen Funktion Bürgermeister Wolfgang Hartweg ab, der seit gestern offiziell im Ruhestand ist.

Neuer städtischer Wirtschaftsförderer ist der bisherige persönliche Referent des Oberbürgermeisters, Jonathan Berggötz. Bis zur Neubesetzung seiner vorherigen Stelle soll Berggötz weiter als OB-Referent arbeiten und die Stabsstellenleitung Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement kommissarisch übernehmen.

Auch im Fachbereich Bauen und Verkehr der Stadtverwaltung gibt es Positionswechsel. Der bisherige Leiter Jürgen Matheis verlässt nach 15 Jahren an der Spitze des Fachbereichs die Stadt Rastatt in Richtung Ruhestand, der offiziell am 1. Mai beginnt. Am 19. Februar steht Matheis' feierliche Verabschiedung im Gemeinderat an. Sein Nachfolger Markus Fraß (50) hat das Ruder im Fachbereich gestern übernommen. Der studierte Bauingenieur leitete ab 2010 den städtischen Kundenbereich Tiefbau und wurde im Sommer 2017 vom Gemeinderat zum neuen Fachbereichsleiter gewählt. Vor seinem Engagement bei der Stadt war er von 1996 bis 2010 Projektingenieur bei verschiedenen Firmen. Die frei gewordene Stelle als Tiefbauchef wiederum ist jetzt mit Jürgen Deck besetzt. Deck hatte seit Februar 2017 im selben Kundenbereich die Bauleitung für Straßen- und Abwasseranlagen inne. Im vergangenen Oktober war der 32-jährige Diplom-Bauingenieur vom Gemeinderat zum künftigen Kundenbereichsleiter Tiefbau gewählt worden.