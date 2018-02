Große Ungewissheit

Diese Meldung bedeutete für viele Malscher Familien großen Schmerz und große Ungewissheit, erinnern die Heimatfreunde Malsch in einem Bericht. Wussten die Familien doch, dass am Kampf um Stalingrad ihre Angehörigen teilgenommen hatten. 20 Malscher Mitbürger sahen ihren Heimatort nicht mehr.

Von den 250 000 bis 300 000 deutschen Soldaten der sechsten Armee, die in Stalingrad von der russischen Armee eingekesselt wurden, sind bereits viele vor der Kapitulation am 31. Januar 1943 gefallen. August Kraft war einer der wenigen Malscher Bürger, bei welchem die Angehörigen noch die traurige Mitteilung bekamen, dass er nicht mehr nach Hause kommen wird.

Am 10. Februar 1943 wurden die Angehörigen der Stalinkämpfer gebeten, Anfragen über das Schicksal ihrer Angehörigen bei Dienststellen der Wehrmacht und der Partei so lange zurückzustellen, bis man in der Lage sei, etwas dazu zu sagen. Am 1. März 1943 wurden den Angehörigen mitgeteilt, sie sollten sich unter Angabe der Personalien des Vermissten und seiner letzten Feldpostnummer mit dem Wehrmeldeamt in Verbindung setzen. Hierbei konnte nur festgestellt werden, ob die Einheit des Betreffenden in Stalingrad eingeschlossen war oder nicht. Der für Rückfragen gebildete Arbeitsstab "Stalingrad" wurde am 1. Juni 1944 aufgelöst. Bei den meisten der nicht mehr heimgekehrten Malscher Mitbürger aus Stalingrad blieb das Schicksal ungeklärt. Von rund 100 000 deutschen Soldaten, die in sowjetische Kriegsgefangenschaft kamen, kehrten bis 1956 rund 6 000 Überlebende zurück.

Einer davon war Andreas Eggs, der Mitte Dezember 1949 aus russischer Gefangenschaft zurückkam. Bei einem Gespräch mit Josef Bechler von den Heimatfreunden Malsch im Februar 2003 berichtete Eggs ausführlich über die letzten Tage von Stalingrad bis zur Kapitulation der sechsten Armee und über seine Gefangenschaft. Durch einen Essensfahrer hatte Eggs Ende November 1942 erfahren, dass die sechste Armee eingeschlossen ist. Ein Ausbruchsversuch wäre zu diesem Zeitpunkt sicherlich noch möglich gewesen. Die eisige Kälte im Winter 1942/1943 hatte dafür gesorgt, dass Eggs' Füße erfroren sind. Der Hunger und die eisigen Temperaturen waren furchtbar. So gab es Ende 1943 für 78 Soldaten wöchentlich nur zwei Kommissbrote. Täglich erhielten die Soldaten eine Suppe bestehend aus Schnee mit etwas Fett zusammengerührt, sowie morgens eine Tasse Kaffee. Munition hatten die Soldaten kaum noch. In Erwartung der Gefangennahme durch die Russen am 23. Januar 1943 wurden die Waffen an den Kellereingang ihres Verstecks, versehen mit dem "Roten Kreuz" als Zeichen ihrer Aufgabe, hingestellt. Am 30. Januar 1943 ging es dann in russische Gefangenschaft. Zu Fuß marschierten die Gefangenen in ein Lager, wobei in jeder Stunde drei Kilometer zurückzulegen waren. Viele deutsche Soldaten waren so geschwächt, dass sie nicht mithalten konnten. Sie wurden erschossen. Nur durch die Mithilfe von zwei seiner Kameraden erreichte Eggs das erste Lager.

Anfangs starben viele Gefangene in den russischen Lagern an Unterernährung und an der Fleckfieber-Krankheit. Die letzten fünf Jahre seiner Gefangenschaft arbeitete Andreas Eggs als Holzfäller an dem Fluss Kama. Den Eltern von Eggs teilten die Behörden mit, dass er vermisst war, was seine damalige Braut bewog, zu heiraten.

Durch Zufall erfuhren im Jahr 1956 die Eltern von Andreas Eggs, wie er Josef Bechler erzählte, dass er noch am Leben war. Nach seiner Heimkehr am 13. Dezember 1949 heiratete Andreas Eggs Hedwig Wildemann aus Malsch.

Im Kessel von Stalingrad entstand zudem ein eindrucksvolles Bild von dem Theologen und Arzt Dr. Kurt Reuber, die Madonna von Stalingrad, die er an Weihnachten 1942 für seine Kameraden auf der Rückseite einer russischen Landkarte zeichnete. Das Bild strahlt Hoffnung und Geborgenheit aus. Es wurde mit dem letzten Flugzeug aus Stalingrad ausgeflogen. Es ist ausgestellt in der Ruine der Gedächtniskirche in Berlin. Heute gilt es als Mahnung gegen den Krieg.