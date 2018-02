Einst als Kapelle der Feuerwehr gegründet

Durmersheim - Am kommenden Dienstag hätte der Musikverein 1868 Durmersheim gute Gründe, ordentlich auf die Pauke zu hauen. Acht Tage später zieht er tatsächlich durch die Gemeinde, um wie jedes Jahr der Fastnacht zu huldigen. Aber was sind schon wenige Tage Verzögerung im Vergleich zu 70 Jahren und erst recht zu 150 Jahren? Sowieso geht es bei der Rechnerei nicht um närrische Traditionen, sondern um die Vereinsgeschichte. Am Dienstag jährt sich zum 70. Mal die Wiedergründung des Musikvereins nach dem Zweiten Weltkrieg. Erst bei dieser Versammlung am 6. Februar 1948 wurde dem Namen die Jahreszahl der Ursprungsgründung, 1868, hinzugefügt.

Bei der Reaktivierung 1948 blickte die Blaskapelle schon auf eine 80-jährige Historie zurück, die durch den Krieg fünf Jahre unterbrochen war. Seither sind 70 Jahre ins Land gezogen, es naht das 150-jährige Bestehen. Das Jubiläum soll im Laufe des Jahres gebührend gefeiert werden. Der fastnächtliche Marsch durch die Gemeinde übernächste Woche gehört nicht zum eigentlichen Festprogramm. Dieses beginnt am 14. April mit einem Jubiläumskonzert in der Hardtsporthalle. Am 10. Juni ist eine Ehrungsmatinee geplant. Vom 27. bis 29. Juli findet ein großes Zeltfest an der Weißenburger Straße statt. Es wurde jener Platz gewählt, auf dem im vergangenen Jahr schon die Feuerwehr ihr 150-Jähriges feierte.

An den drei Festtagen werden unter anderem Peter Lehel mit seinem Quartett und die Jazz-Rock-Formation "Moritz" auftreten. Lehel wird als Solist auch beim Konzert im April mitwirken.

Dass der Musikverein ein Jahr nach der Freiwilligen Feuerwehr 150 Jahre alt wird, ist kein Zufall. Einstmals gehörten beide zusammen. "Gegründet wurde der Musikverein Durmersheim ursprünglich als Feuerwehrkapelle im Jahre 1868", heißt es einer Kurzfassung der Vereinschronik. Die Trennung erfolgte 1921. Grund sei gewesen, den Musikanten selbstständig Festlichkeiten mit eigenen Einnahmen zu ermöglichen. Die Feuerwehrkapelle wurde in "Musikverein Lyra" umbenannt. Bis zur Wiederbelebung der Vereinsaktivitäten im Februar 1948 behielt der Name Gültigkeit. Dann wurde die Geschichte unter der Bezeichnung "Musikverein 1868" fortgeschrieben.

Heute sieht es so aus, als würde sie noch lange weiter gehen. Der Verein jedenfalls geht in guter Verfassung ins Jubeljahr. Das seit rund 15 Jahren von Dirigentin Dagmar Bierhalter geleitete Blasorchester weist eine stabile Größe von rund 50 Aktiven auf. Im Hinblick auf das Jubiläum wurde es frisch eingekleidet. Bei der Weihnachtsfeier im Dezember zeigte die Kapelle zum ersten Mal ihr neues Erscheinungsbild: Hose und Jacke in Anthrazit, weißes Hemd, Weste und Krawatte in Hellblau. Außerdem wurde bei der Veranstaltung sichtbar, wie der Vereinsnachwuchs geradezu organisch in die Kapelle hineinwächst.

Voraussetzung für die fließenden Übergänge ist das Ausbildungswesen des Vereins. Die erste Stufe stellen klassischerweise die Blockflötenkurse dar, die derzeit von der 20-jährigen Schulmusik-Studentin Anna-Maria Münch gegeben werden. Daran schließt sich die Individual-Ausbildung an einem Instrument nach Wahl an. Es dauert oft nicht lange, und schon dürfen die Eleven in der Schülerkapelle mitspielen, auf sie folgt die Jugendkapelle. Dirigent der Nachwuchskapellen ist Thomas Zieger, Jugendleiter sein Bruder Toni.

An der Spitze des rund 400 Mitglieder starken Vereins stehen seit vielen Jahren Karl Koch an der ersten und Julia Staretschek an der zweiten Vorstandsposition. Sie haben mit den übrigen Verwaltungsmitgliedern und Mitorganisatoren etliche Sitzungen mit den Festvorbereitungen zugebracht und noch einige vor sich. Die nächste ist am Freitag, 9. Februar, anberaumt. Bevor dann am Fastnachtsdienstag der Gang durch die Gemeinde ansteht, beteiligt sich die Kapelle am Sonntag am Umzug in Au am Rhein. So lassen sich die tollen Tage als Anlauf ins Jubiläumsjahr verstehen.