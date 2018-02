Vier Jubiläen in Rosenmontagsumzug gepackt

Von Anne-Rose Gangl Bischweier - Am Schmutzigen Donnerstag übernehmen in Bischweier wieder die Narren die Macht. In diesem Jahr jedoch haben sie Großes vor, denn gleich vier Jubiläen sollen beim Rosenmontag am 12. Februar gefeiert werden. Die Gemeinde Bischweier blickt auf ihr 775-jähriges Bestehen, der "Club 68" auf 50 Jahre und die Narrenzunft "Kirschdestorre" auf 22 Jahre. Seit Wochen arbeiten alle Akteure Hand in Hand, um den 33. Rosenmontagsumzug zu organisieren. Fastnacht hat im kleinen Dorf Bischweier Kultur, denn wie überall in den Vorgebirgsdörfern war es Tradition, dass am Rosenmontag vermummte Narren als Hexen oder Dominos durchs Dorf zogen, ihren Schabernack trieben und bei so manchem Dorfbewohner zu Essen und Trinken eingeladen wurden. Mit dabei waren in den 1970er Jahren auch Lothar Weinbrecht und seine Freunde Wenzel Müllner, Walter Möhrmann sowie Armin Knörr - alles Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren. "Damals war in Bischweier nix los, also haben wir selbst Partys ohne Ende gemacht", erinnert sich Weinbrecht. Gemeinsam haben sie bei Weinbrechts den ehemaligen Saustall umgebaut, Discos organisiert, später sogar in der Markthalle, und viele Jahre lang zum viertägigen Ackerfest eingeladen, an das sich heute noch viele Bischweierer erinnern, sowie den Narrenbaum aus dem Wald geholt und am Rathaus gestellt. Kurzerhand nannten sie sich "Club 68", dem sich bald bis zu 20 junge Männer anschlossen und dem viele bis heute - 50 Jahre später - immer noch die Treue halten. "Als wir 1983 die Idee hatten, einen Fastnachtsumzug zu organisieren, wurden wir belächelt", blickt Umzugsleiter Lothar Weinbrecht zurück. Eine Idee, über die heute aber niemand mehr lacht. Fünf Wagen und eine Fußgruppe beteiligten sich am ersten Umzug; mit dabei auch Uwe Hirth, der einige Jahre später, am 23. November 1995, zusammen mit seinen Eltern Wilma und Willi Hirth, seiner Frau Andrea sowie weiteren Familienmitgliedern und Freunden die Narrenzunft "Kirschdestorre" ins Leben rief. Heute, exakt 33 Jahre später, zählt die Narrenzunft mehr als 120 Mitglieder, davon 67 Hästräger, 18 Kinder und Jugendliche sowie 32 Karbatschen-Schneller. Beim zweiten Rosenmontagsumzug zählte der kleine Lindwurm bereits zehn Gruppen, die sich nach dem Umzug auf dem Parkplatz beim ehemaligen Gasthaus "Adler" zur Narrenparty versammelten. "Damals hat sich der Umzug auf Bahnhof- und Murgtalstraße noch gekreuzt und abgesperrt wurde auch noch nichts", erzählt Lothar Weinbrecht. 1988 zählte der Fastnachtsumzug schon 20 Gruppen, unter ihnen etliche kleine Gruppen mit Leiterwagen. Der richtige Aufschwung kam nach der Gründung der "Kirschdestorre", die dem Club 68 im Jahr 1996 ihre Unterstützung zugesagt hatten und sich das erste Mal als geschlossene Gruppe (noch ohne Häs) am Umzug beteiligten. Viele Gedanken und viel Zeit haben sie investiert in die Wahl ihres Narrenkleids. Sie entschieden sich für weiße und rote Stofffetzen, insgesamt 1500 Spättle, die auf eine Latzhose und eine Arbeitsjacke genäht werden. "Wir sind immer wieder spazieren gegangen und haben das Sterben und die verknorpelten Stämme der Kirschbäume gesehen", erklärt Uwe Hirth die Entstehung der Holzmaske, die an einen Kirschbaumstamm erinnern soll. Weißes Webpelzfell ziert den Kopf, und wer kein rotes "Kirschklenkerle" am linken Ohr hat, der gehört nicht zum Stamm der Kirschdestorre, der sich der Europäischen Narrenvereinigung angeschlossen hat. Stolz ist die Narrenzunft aus Bischweier auch auf ihre Karbatschen-Schneller. Lena Rieger, Rebecca Schröder, Jasmin Orth und Lukas Mack wurden vor drei Jahren Vizeweltmeister in ihrer Gruppe. Während Oberzunftmeister Uwe Hirth das Schnellen der rund zweieinhalb Kilo schweren und bis zu fünf Meter langen, aus Hanfseil gedrehten Karbatsche mühelos beherrscht, übt das jüngste Mitglied, der fünfjährige Linus Schmoll, noch mit seiner 2,50 Meter langen Peitsche.

