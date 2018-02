Fahlbusch erreicht Bäderdiskussion

(dm) - In der Diskussion um das geplante Kombibad in Rastatt, beziehungsweise den dafür auserkorenen Standort des jetzigen Freibads "Natura" im Schwalbenrain, taucht nun auch der Name auf, der für den größten Dioxinskandal in der deutschen Geschichte steht: Fahlbusch. Einige Rastatter, die sich an die einstigen Sanierungen und Erdabtragungen der Hinterlassenschaften der Metallhütte Anfang der 90er Jahre im benachbarten Beinle erinnern, fragen sich, ob im Boden des jetzigen Freibads nicht erhöhte Dioxinwerte schlummern könnten, die zutage treten, wenn dort für das neue Bad gebuddelt wird. Zwar zeigt man sich bei der Stadtverwaltung offenbar etwas überrascht angesichts jetziger Mutmaßungen über Gefahren aus dem Freibadboden, zumal dort seit jeher jeden Sommer fröhlicher Betrieb ist und sich von daher ja nichts ändern würde. Gleichwohl werden Bodenuntersuchungen angekündigt, schließlich würde bei Bauarbeiten bisher unter der Grasnarbe Verborgenes nach oben geschaufelt. Auch im Betriebsausschuss sei das Thema in den zurückliegenden Wochen angesprochen worden, wie die städtische Pressesprecherin Heike Dießelberg auf Nachfrage des BT erklärte. Daher werde der Eigenbetrieb Bäder noch vor der Gemeinderatssitzung am 12. April, bei der die Entscheidung für den Kombibad-Standort endgültig gefällt werden soll, Probebohrungen beziehungsweise vorbereitende Bodenuntersuchungen veranlassen. Im Zuge der Baumaßnahmen stehen später ohnehin Detail-Untersuchungen an, so die Verwaltung. Würden dabei Belastungen zutage treten, würde die Angelegenheit "selbstverständlich sauber abgearbeitet werden", wie betont wird. Hinweise darauf gebe es bislang indes keine. Im September 1990 war im Zusammenhang mit dem Fahlbusch-Dioxinskandal bereits Boden im Freibadgelände ausgetauscht worden. Zwischen den beiden Schwimmbecken gruben städtische Mitarbeiter Erde bis zu einer Tiefe von zehn Zentimetern ab und ersetzten sie durch neue. Eine "reine Vorsichtsmaßnahme", wie damals betont wurde. Auf der genannten Fläche war eine Belastung von "145 Nanogramm Toxische Äquivalente pro Kilogramm Erde" gemessen worden. Eine Höhe, bei der laut städtischer Auskunft von damals ein Bodenaustausch an sich noch gar nicht vorgeschrieben gewesen wäre.

