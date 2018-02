Ein Kräutergarten für alle, Kriminacht und ein Begegnungscafé

Die Hoffnung auf eine reichhaltige Vorschlagsliste hatte sich dann nämlich bereits erfüllt. Aus einer Menge Einfälle wurde ein Katalog mit über 30 Wünschen und Anregungen zu vier Themenkreisen zusammengestellt, die vorgegeben waren: Soziales, Kultur, Sport und Garten.

Mit der ersten Zukunftswerkstatt begann die Arbeit am Projekt "Quartier 2020". Beim gleichnamigen Wettbewerb des Landes für Kommunen hatte Au am Rhein im November 55 000 Euro gewonnen (wir berichteten). Man wolle von den Bürgern Antworten auf die Frage finden, wie sie sich das Leben in ihrer Gemeinde vorstellten, beschrieb Laukart bei der Eröffnung der Werkstattrunde den Zweck der Initiative. Sie legte Wert darauf, dass sich auch Familien und Jugendliche beteiligen sollten. Ideenschmieden für diese Bereiche sollen in den kommenden Monaten folgen.

Mit ins Laufen gebracht hatte die Sache der Seniorenbeirat. Dessen Sprecher Konrad Roth erinnerte an die im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Pforzheim durchgeführte Umfrage unter Senioren. Deren Ergebnisse werden in der Zukunftswerkstatt aufgegriffen, was sich beim ersten Treffen am Freitag in der starken Gewichtung des Garten-Themas, dem Verlangen nach einer Begegnungsstätte und besseren Mobilitätsangeboten widerspiegelte.

Wichtig sei, zu erfahren, was die Leute "wirklich wollen". Bei einem der weiteren Werkstatt-Termine solle es um Pflege und Unterstützung im Alltag gehen. Zu diesen Themen werde man im zweiten Quartal mit Erhebungen beginnen, kündigte Roth an, der als Ansprechpartner für Seniorenbelange fungiert und im Quartier-Projekt als Koordinator mitwirkt. Als Kontaktperson für den Jugendbereich wurde Michaela Kern benannt. Hauptamtliche Unterstützung bei der Umsetzung von Vorhaben soll ein in der Gemeindeverwaltung angesiedeltes "Quartiersmanagement" leisten.

Strukturiert werden die Zukunftswerkstätten von Ivo Pietrzak, dem Betreiber einer Kommunikationsagentur, der nicht zuletzt durch den Förderpreis engagiert werden konnte. Unter dem Leitsatz, "es gibt keine ,falschen' Beiträge" versuchte er am Freitag, die Kreativität der Teilnehmer anzuregen. Wenn eine gute Fee Wünsche erfüllen würde, welche sollten es sein? An vier Arbeitstischen wurden sie gesammelt.

Utopische Verrücktheiten kamen nicht zum Vorschein. Abgesehen von der weit oben platzierten Begegnungsstätte und der Forderung, die "Mobilitätsprobleme" älterer Mitbürger zu lindern, mutete die überwiegende Zahl der Anregungen einfach und preiswert realisierbar an. In der Garten-Sparte etwa, in der Aktive des Obst- und Gartenbauvereins ihre Mitwirkungsbereitschaft bekundeten, wurde ein "Tag der offenen Gärten", ein "Kräutergarten für alle" und ein "Baby-Garten" vorgeschlagen. Gegenseitige Beratung, Pflanzentauschbörse, Hilfe bei der Gartenpflege und eine Pilzwanderung waren weitere Empfehlungen. Unter der Überschrift "Kultur" wurden Besuche von Museen, Kino und Theater, aber auch "Kochkurse für Jung und Alt" vorgeschlagen, ebenso Lesungen oder eine "Kriminacht mit Flüssigkeiten". Grundlegende Aufgaben wurden darin gesehen, potenzielle Interessenten überhaupt zu mobilisieren und die Beförderung zu Veranstaltungsstätten zu organisieren.

Unter "Soziales" waren Wünsche gelistet wie "Abholdienste für Kinder" und Bringdienste zur Entlastung erkrankter Eltern, ferner Spiele- und Handarbeitstreffen und gemeinschaftliche Cafébesuche. Auf dem Feld des Sports fand sich die Nachfrage nach "Gymnastik ohne Vereinszugehörigkeit", nach Boule, Dart, Bogenschießen und Wandern. Nach gut zwei Stunden waren alle Anliegen formuliert. In dieser Hinsicht entsprach die Zusammenkunft ebenfalls nicht den Erwartungen, aber auf erfreuliche Weise. Moderator Pietrzak hatte doppelt so viel Zeit einkalkuliert.