Wertvolles Wissen für junge Generation Kuppenheim (xes) - Es ist Samstag, 9 Uhr morgens, der Himmel grau verhangen und es ist winterlich kalt. Am liebsten möchte man im Warmen verweilen und einen heißen Tee trinken. Doch Edwin Gutmann, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Kuppenheim und Hannelore Dütsch-Weiß, Kreisfachberaterin beim Landratsamt Rastatt, begrüßen 25 junge Leute auf der Burgerwiese, einer Streuobstwiese in Kuppenheim, zum praktischen Teil eines zweitätigen Schnittkurses. Den theoretischen Teil haben die Teilnehmer, alle zwischen 16 und 29 Jahren, bereits einige Tage zuvor abgeschlossen. Sie stehen nun im Kreis, warm angezogen und mit Gartenscheren und Sägen in den Händen. Zuerst erklärt Hannelore Dütsch-Weiß die optimale Handhabung von Stehleitern an Bäumen. Die Metallspitzen am unteren Ende der Leiter müssen tief in den Boden gedrückt werden, um einen festen Halt zu gewährleisten. Alle Teilnehmer werden in zwölf Gruppen aufgeteilt und jeweils einem Obstbaum zugeteilt. Dütsch-Weiß geht von Gruppe zu Gruppe und überwacht die Arbeiten. Edwin Gutmann, seit mehr als 25 Jahren Vorsitzender des OGV Kuppenheim, freut sich über den großen Zuspruch des zweitätigen Schnittkurses, der zum zweiten Mal in Kooperation mit dem Landratsamt für junge Leute bis 29 Jahre durchgeführt wird: "Wir möchten den Nachwuchs für die Natur sensibilisieren und unser breites Wissen rund um Obstbau, Garten und Landwirtschaft weitergeben", sagt er. Auf der Burgerwiese hat der Verein Boden aufgefüllt und mehr als 20 Obstbäume gepflanzt, darunter verschiedene Apfel-, Kirschen- und Zwetschgenbäume. Diese werden nun von den Jugendlichen unter fachmännischer Anleitung geschnitten, um eine gute Traglast mit Früchten zu gewährleisten. Annika Graszies, 19 Jahre, steht auf der Stehleiter und schneidet Triebe in der Krone, während Maximilian Römmich, ebenfalls 19 Jahre alt, die untere Hälfte des Apfelbaums bearbeitet. Beide machen ein Freiwilliges Ökologisches Jahr bei der Stadt Rastatt und sehen diesen Kurs als Weiterbildung. Am nächsten Zwetschgenbaum zeigt Kursleiterin Dütsch-Weiß, wie man Zweige ableiten kann. Michael Schäfer (16) und sein Cousin Daniel Schnepf (19) hören interessiert zu. Beide kommen aus Familien, die entweder Landwirtschaft betreiben, Gärten mit Obstbäumen oder Weinberge besitzen. "Der Schnittkurs mit anderen Jugendlichen zusammen macht mehr Spaß, als wenn unser Opa es uns erklärt", sagen beide lachend. Echtes Interesse ist spürbar bei allen Jugendlichen, sie stellen viele Fragen. Der Klimawandel führt auch in unserer Region zu Veränderungen in der Vegetation. Gutmann berichtet, dass es kein mildes Frühjahr mehr gäbe mit langsam steigenden Temperaturen. "Es gibt den Winter und dann sofort Sommer. Wenn wir noch Pech haben, dann gibt es starken späten Frost wie im vergangenen Jahr oder enorme Unwetter, die das beginnende Wachstum zerstören." Schädlinge seien auf dem Vormarsch, aber dennoch gelinge es dem Verein, durch eine richtige Schnitttechnik und Mineraldünger auf Schädlingsbekämpfungsmittel komplett zu verzichten, so Gutmann. Wissen, das nun an die Jugendlichen weitergegeben wird. Am nächsten Obstbaum arbeiten Ahmad Alkhateb und Oscar Sztatecsny, beide 22 Jahre alt. Der Flüchtling aus Syrien interessiert sich für Obstanbau und verbindet mit diesem Kurs auch die Möglichkeit, mit anderen Jugendlichen in Kontakt zu kommen und Deutsch zu sprechen. Oscar wurde zum Mitmachen durch einen Freund motiviert und bereut seine Entscheidung nicht. Viele der Teilnehmer möchten die familieneigenen Obstwiesen weiter pflegen und Most herstellen. Andere können die neu erworbenen Kenntnisse beruflich verwerten. Hat Edwin Gutmann einen fachmännischen Ratschlag? Ihm sind die modernen steinernen Vorgärten ein Grauen. "Durch die Landwirtschaft und industrielle wie gewerbliche Ansiedlungen wird der Lebensraum der immens nützlichen Bienen immer kleiner oder verschwindet ganz", erklärt er. Der OGV-Vorsitzende findet: "Man soll Gärten blühen lassen, es gibt so viele unkomplizierte Pflanzenarten." Hannelore Dütsch-Weiß freut sich über den Schnittkurs: "Die jungen Menschen fühlen sich wohler untereinander, Vorurteile fallen und neues Wissen wird vermittelt. Wir werden auch im kommenden Jahr diesen Kurs wieder anbieten." Nähere Informationen unter h.duetsch-weiss@landratsamt-rastatt.de oder ke.gutmann@t-online.de

