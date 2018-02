Kaufmann mit poetischer Ader

Kuppenheim - "Durch den Winter möchte ich so schnell wie möglich durch, von den Jahreszeiten genieße ich das Frühjahr am meisten", sagt Hans-Dieter Döll. Eindrücke von Jahreszeiten und andere Empfindungen hat der 63-jährige Kuppenheimer in poetische Worte gefasst und das Gedichtbändchen "Feelings - Zeitreise der Gedichte" herausgebracht.

Als Kind hat Hans-Dieter Döll Karl-May- und andere Abenteuer-Romane verschlungen, aber auch schon das Badische Tagblatt gelesen, erinnert er sich. In Steinbach-Hallenberg im Thüringer Wald erblickte er im Jahr 1954 das Licht der Welt. Sein Vater Oskar hatte in Kriegsgefangenschaft in Großbritannien Berta Koch aus Oberndorf kennengelernt. 1955 zog die Familie nach Kuppenheim in die Friedrichstraße, 1962 dann nach Oberndorf. Nach der Realschule in Gaggenau machte Hans-Dieter Döll bei RAKU eine Ausbildung zum Industriekaufmann und fing nach dem Wehrdienst im Karstadt-Zentrallager in Muggensturm an, wo er über 20 Jahre arbeitete. Dann wechselte er zur Karstadt-Logistik-Tochterfirma Optimus, wo er zuletzt in Groß-Gerau als Distributionsleiter tätig war. Nach seiner Fortbildung zum Finanzierungsfachmann und Baufachberater machte sich Döll 2003 mit einem Büro im Wohnhaus in Oberndorf selbstständig, seit Herbst vergangenen Jahres berät er seine Kunden im Glasshouse am Gaggenauer Murgufer.

Hans-Dieter Döll begann bereits als junger Mensch, bewegende Ereignisse schriftlich festzuhalten, etwa Gespräche mit seinem Vater über den Zweiten Weltkrieg. Dann entdeckte er die Lyrik für sich, was auch den Vorteil hatte, "schneller etwas zu Papier zu bringen", wie er im BT-Gespräch ausführt.

Um herauszufinden, wie seine Gedichte beim Leser ankommen, legt er sie im Freundes- und Bekanntenkreis vor und bittet um ehrliche Rückmeldungen. Das Gedicht, das allen am besten gefällt, sendet er dann ein beim jährlichen Wettbewerb der Bibliothek deutschsprachiger Gedichte. Das Unternehmen mit Sitz in Gräfelfing bei München lobt nach eigenen Angaben den größten deutschen Gedichtewettbewerb aus. Seit über 20 Jahren reicht Döll seine Gedichte dort ein, die von einer Jury aus Verlegern und Fernstudium-Dozenten bewertet werden.

Mehrere hundert Gedichte hat Döll in den vergangenen 20 Jahren verfasst: "Situationen und Menschen, die ich interessant finde, bringen mich zum Schreiben", verdeutlicht der 63-Jährige. Bis ein Gedicht aber schließlich so ist, dass es ihm gefällt, werde es etwa zehn- bis 15-mal überarbeitet.

38 Gedichte hat der Oberndorfer nun zu einem Bändchen zusammengefasst, im Internet ist er auf den Verrai Verlag in Stuttgart gestoßen, der seine Zeilen gedruckt hat. Ein zweites Bändchen ist bereits in Vorbereitung: "Das muss dieses Jahr noch raus", sagt Döll.