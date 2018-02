Petition für mehr Lebensqualität gestartet

Elchesheim-Illingen - "Wir lieben dieses Häusle hier", sagt Horst Keller - und schnell wird klar, was er meint. Das Haus direkt an der Elchesheimer Hauptstraße, das seine Frau Tanja und er seit vergangenem Juni gemietet haben, ist ein wahres Schmuckstück. Offenes Gebälk, Steinmauern, ein Holzofen... Nur eins trübt die Idylle: der Lärm. Gerade fährt draußen ein Lkw vorbei. Die Wände in Kellers Esszimmer wackeln.

"Ich bin ein Mensch, der nicht gern abwartet, man hat nur ein Leben", meint der 50-Jährige, der in dem Gebäude in der Hauptstraße 14 eine Gitarrenschule betreibt. "Und bei dem Lärm hier geht eindeutig Lebensqualität verloren." Keller hat bereits Kontakt zu den zuständigen Stellen aufgenommen: Er hat Gespräche mit Bürgermeister Rolf Spiegelhalder geführt und hat mit den Verantwortlichen beim Landratsamt Rastatt geredet. "Eines vorweg: Ich will hier niemandem etwas Böses. Ich möchte nur bewirken, dass sich etwas ändert. Das muss in einer Demokratie möglich sein", sagt Keller. Was sich seiner Meinung nach ändern soll: Die Elchesheimer Hauptstraße (L78a) soll eine 30er-Zone werden. Doch dafür fehlt, so hieß es Ende Dezember in der Sitzung des Elchesheim-Illinger Gemeinderats, die Handhabe. Nach einem von Keller gestellten Antrag wurde vom 14. bis 25. September vergangenen Jahr zwischen den Einmündungen Altrheinweg und Lauterburgstraße eine Verkehrszählung sowie eine Tempokontrolle auf der Hauptstraße durchgeführt. Auftraggeber war das zuständige Landratsamt Rastatt, in dessen Aufgabenbereich die L78a fällt. Ergebnis: Im Schnitt sind 5126 Autos täglich dort unterwegs, zwei Prozent davon sind Schwerlastverkehr. Aufgrund der Fahrzeugfrequenz wurden anschließend Dezibelzahlen berechnet: 70 Dezibel am Tag, 60 in der Nacht, so das Ergebnis der Hochrechnung. Horst Keller hat bei seinen Messungen andere Erfahrungen gemacht: "100 Dezibel sind an der Straße keine Seltenheit. Hier drinnen werden immer noch locker 60 bis 65 Dezibel erreicht." Zum Vergleich: Ein Gespräch in normaler Lautstärke bewegt sich etwa im Bereich von 40 bis 65 Dezibel: Man wird in der Wohnküche von Familie Keller also locker vom Verkehrslärm übertönt. Der schöne Innenhof des Paars, eigentlich prädestiniert für Grillabende und gute Gespräche an lauen Sommerabenden ist für diesen Zweck leider unbrauchbar: Es ist dort schlichtweg zu laut. Keller zufolge hält der Lärm nämlich auch in den Abendstunden an. Motorradfahrer und Lkw, Autofahrer, die sich keineswegs an die 50-Kilometer-Begrenzung halten, sind bis in die Abend- und Nachtstunden hier unterwegs. Nicht mal drei Meter von Kellers Schlafzimmer entfernt brausen die 40-Tonner vorbei. "Wir haben eine Klimaanlage, sonst wäre es im Sommer unmöglich, hier zu leben. Ein Fenster aufmachen können wir ja nicht."

Keller hat nun eine Online-Petition gestartet (www.openpetition.de/petition/online/tempo-30-fuer-die-hauptstrasse) und hofft auf möglichst viele Unterstützer, auch aus dem Ort. "Der Zeitverlust, der sich ergibt, wenn man auf der Hauptstraße 30 statt 50 fahren darf, beträgt lediglich 15 Sekunden." 150 Unterstützer braucht Kellers Petition, dann muss, so hofft er, das Landratsamt erneut aktiv werden. Der Elchesheim-Illinger wünscht sich eine amtliche Lärmmessung während der Hauptbelastungszeiten, bei der die tatsächliche Lärmbelastung ermittelt wird - und nicht nur anhand des Verkehrsaufkommens hochgerechnet wird.

"Und selbst, wenn es nicht möglich ist, die Tempo-30-Zone durchgängig zu machen, so könnte man sie doch wenigstens zeitlich beschränkt einrichten - von 20 bis 6 Uhr etwa. In einer Demokratie muss doch ein Kompromiss möglich sein." In der Hauptstraße gebe es "keine Auffälligkeiten", die eine rechtliche Handhabe für eine Tempo-30-Zone ergeben, wurde im Dezember ein Schreiben der Verkehrsbehörde im Rahmen der Gemeinderatssitzung zitiert. Keller widerspricht vehement und verweist auf die auf der Homepage der Gemeinde veröffentlichten Ergebnisse der Verkehrszählug: 16 Prozent der Autos, die auf der Hauptstraße fahren, sind zu schnell unterwegs - "legt man die Zahlen des Landratsamts zugrunde und rechnet das hoch, kommt man auf 300000 Temposünder im Jahr, beziehungsweise 800 am Tag, die schneller als 50 Kilometer pro Stunde fahren. Ich verstehe nicht, dass die keiner kontrolliert."

Der Elchesheim-Illinger verweist auf die umliegenden Gemeinden: "In Steinmauern und Ötigheim hat man Blitzeranlagen an den Ortseingängen installiert, in Würmersheim gibt es immerhin Smiley-Tafeln. Das bringt viel." Bei der Verwaltung seines Heimatorts habe er bislang auf Granit gebissen. Das Installieren sogenannter Lichtanlagen sei in Elchesheim-Illingen nicht möglich.

Der Berufsmusiker hat dennoch vor, weiter zu kämpfen: "Man muss doch nicht alles akzeptieren". Keller hofft, dass sich einige Mitstreiter finden. Als gemeinsame Plattform hat er eine Facebookseite namens "Elchesheim-Illingen Tempo 30 für die Hauptstraße" eingerichtet.