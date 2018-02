Keine Hindernisse

Ottenau



Rotation im Murgtal Ottenau (red) - Am Sonntag starten die Tischtennisspieler der Spvgg Ottenau gegen den Tabellendritten SV Niklashausen in die Rückrunde der Badenliga. Leon Biedermann (Foto: fuf/av) bildet künftig gemeinsam mit Aaron Kawka das zweite Paarkreuz der Murgtäler. » Weitersagen (red) - Am Sonntag starten die Tischtennisspieler der Spvgg Ottenau gegen den Tabellendritten SV Niklashausen in die Rückrunde der Badenliga. Leon Biedermann (Foto: fuf/av) bildet künftig gemeinsam mit Aaron Kawka das zweite Paarkreuz der Murgtäler. » - Mehr