Baugenehmigung für Umbau steht bevor

"Aufgrund von Planergänzungen werden derzeit einzelne Fachbehörden nochmals beteiligt, so dass noch nicht alle Stellungnahmen vorliegen", verdeutlicht Sébastian Oser, Leiter des Amts für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung im Landratsamt. Ziel sei jedoch, "das Verfahren zügig zum Abschluss zu bringen".

Die baurechtlichen Vorgaben der Kreisbehörde sollen verhindern, dass bauliche Schäden bei Hochwasserereignissen oder im Zuge des Polderbetriebs eintreten: "Daher besteht ein größerer Auflagenkatalog mit Anforderungen an das hochwasserangepasste Bauen", erläutert Oser und listet auf, was alles geändert werden muss: Elektroanschlüsse wie Steckdosen, Schalter, Schaltkästen, Sicherungskästen oder Steuerungsanlagen sind oberhalb der Wasserspiegellage zuzüglich eines Sicherheitsabstands zu installieren und mit einem Schutzschalter zu sichern. Fußböden sind ohne Zwischenräume mit einem leicht zu reinigenden Material (Plattenbelag) herzustellen. Saugende Materialien wie etwa Holz sind ungeeignet. Der Aufbau der Außenwand hat zweischalig zu erfolgen. Es sind nur leicht zu reinigende sowie nicht saugende Materialien zu verwenden. Auf saugende und schwer zu reinigende Materialien ist unterhalb des Wasserspiegels zu verzichten. Die innere Schale ist mobil zu planen, damit diese vor einem Hochwasser mit wenigen Handgriffen abgebaut werden kann. Bei Hochwasser sind die Außentüren offen zu halten, damit die Terrasse geflutet werden kann und das Wasser anschließend abläuft.

Das Regierungspräsidium, das für den Hochwasserschutz zuständig ist, wurde bei dem Vorhaben beteiligt und hat eine Stellungnahme abgegeben. Die Entscheidung treffe jedoch die untere Baurechtsbehörde im Landratsamt Rastatt, betont Oser.

Das Vorhaben liegt im Überschwemmungsgebiet des Rheins und im Auslaufbereich des Polders Söllingen-Greffern, "so dass die Belange der Hochwasservorsorge in besonderer Weise zu berücksichtigen sind", erläutert der Amtsleiter. Neben der hochwasserangepassten Bauweise komme noch hinzu, dass Vorhaben im Außenbereich grundsätzlich genauer geprüft werden. "Das Verfahren kann daher insgesamt als rechtlich anspruchsvoll eingeordnet werden", verdeutlicht Oser.

Anspruchsvoller soll auch das Gastronomieangebot am Erländersee werden, wenn es nach den Vorstellungen von Bürgermeister Reiner Dehmelt geht. Da der Badebetrieb im vergangenen Jahr erst kurzfristig Mitte Juli aufgenommen werden konnte, wurde das klassische Kiosk-Angebot bereitgestellt. Pächter Wolfgang Scheidtweiler (Geschäftsführer Palmbräu Eppingen, Brauhaus Pforzheim, Brauerei Franz) konnte den "Freiraum" Rastatt als Betreiber gewinnen.

In der vergangenen Woche fanden nun Gespräche über das künftige Gastro-Konzept statt, "das über das übliche Imbiss-Angebot hinausgehen soll", wie der Hügelsheimer Rathauschef im BT-Gespräch berichtet. Genaueres hierzu kann Wolfgang Scheidtweiler aber noch nicht sagen. Er wolle zunächst einmal die Baugenehmigung und die damit verbundenen Auflagen abwarten, bevor man in die Küchentechnik investiere. Es bleibe abzuwarten, was man am Erländersee umsetzen könne.

Die Gastronomie werde sich jedoch nicht nur an den Badebesuchern orientieren, sondern auch an den vielen Spaziergängern in diesem Bereich, so der Unternehmer.