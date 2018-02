Alter Graben wird reaktiviert

Elchesheim-Illingen - In letzter Zeit führt der Illinger Altrhein Wasser im Überfluss. Die ergiebigen Niederschläge der vergangenen Wochen und das daraus resultierende Hochwasser haben ihm eine Durchströmung beschert, deren Stärke Seltenheitswert hat. Alljährlich herrscht über längere Zeitspannen das Gegenteil vor, es gibt kaum Wasserzufuhr. Der Altrhein verkümmert und droht zu verlanden. In heißen Sommern ist das Drama unübersehbar. Am Montag war es Thema im Gemeinderat.

Man habe schon "deutlich an Wassertiefe eingebüßt", resümierte Bürgermeister Rolf Spiegelhalder. Im Sommer seien es mitunter gerade noch 70 Zentimeter gewesen. In früheren Zeiten seien zwei Meter üblich gewesen. Schon bei vielen Gelegenheiten wurde diese Entwicklung angeprangert. Dieses Jahr soll Bewegung in die Sache kommen. Die Hoffnung beruht auf einem Antrag des Angelportvereins "Rhein-Hardt" (ASV), den das Land bereits mit einer Förderzusage über maximal 15000 Euro beantwortet hat.

Spiegelhalder erläuterte in der Ratssitzung die Einzelheiten. Auf den Besucherplätzen lauschten vier Zuhörer. Im Antrag des ASV geht es um den Altrheinsee, den er als Pachtgewässer nutzt. Der See leidet wie das gesamte Altrheingeflecht unter schlechter Durchflutung, was zu Sauerstoffmangel führt. Der Verein habe sich bereits im Herbst 2015 an die Gemeindeverwaltung gewandt, um eine Behebung des Problems zu bewirken.

Er will als Zuleitung in den See einen alten Graben reaktivieren. Mit dem Fachbüro Kauppert in Karlsruhe wurde eine Planung erstellt. Die Kosten wurden auf rund 20000 Euro veranschlagt. Die vom Land bewilligten 15 000 Euro Zuschuss sind an eine Frist gebunden: Die Maßnahme muss bis Ende dieses Jahres ausgeführt werden. Der Graben war einmal ein Nebenarm des Altrheins. Er verläuft von Süden her hinter dem See des Paddelclubs vorbei in Richtung des ASV-Gewässers. Jedoch liegt der Graben niedriger als der Altrheinsee und hat obendrein eine Dammkrone, die wie eine Sperre das Überfließen unterbindet. Dieses Manko wolle man, wie Spiegelhalder erklärte, durch "eine kleine Furt" beheben, die den Nebenarm hindernisfrei direkt mit dem See verbinden soll.

Im Grabensystem wird den Ausführungen des Bürgermeisters zufolge der Durchfluss außerdem durch Totholz behindert. Solche Barrieren müssten weggeräumt werden dürfen, forderte Otto Heck (EIL) die Mitwirkung der zuständigen Ämter. Und es gibt noch politisch-bürokratische Hürden, denn das Vorhaben berührt FFH-Gebiet. Das macht den Sitzungsunterlagen zufolge eine Umweltverträglichkeitsprüfung, eine "standortbezogene Vorprüfung" und eine FFH-Prüfung erforderlich. Die Aufträge dafür wurden in der Sitzung mit einstimmigem Beschluss zum Preis von 2800 Euro an das Büro Kauppert vergeben.

Bei diesem Thema sah Heck die Umweltverbände in der Pflicht. Um den Altrhein zu erhalten, brauche man Unterstützung. Es dürfe nicht passieren, dass wegen einer besonderen Schneckenart Veränderungen abgelehnt werden. Auch müsse es möglich sein, "einige Erdbewegungen durchzuführen", machte Heck deutlich, dass Bauarbeiten in gewissen Ausmaßen unerlässlich seien, "sonst gibt es in 20 Jahren keinen Altrhein mehr".

Spiegelhalder berichtete, dass der BUND Südhardt schon "grünes Licht gegeben" habe. Er berief sich auf einen Vertreter der Organisation, der bei einem Gespräch dabei gewesen sei. Auch die Gruppe "Storch und Natur" sei einbezogen worden. Norbert Schmidt (EIL) nannte den Furt "Bypass" und wies darauf hin, dass dessen Herstellung nur Sinn mache, wenn er hinterher von Strömungshindernissen "freigehalten" werde. Auch hierzu verkündete der Bürgermeister eine gute Nachricht. Der ASV habe bereits seine Bereitschaft erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen.

Spiegelhalder fügte die Bemerkung an, dass die Gemeinde zur Verbesserung der Altrheindurchflutung vorhabe, "ganz groß" eine Komplettverbindung aller "Altwasser" zu schaffen. Im Regierungspräsidium laufe momentan die Prüfung des Projekts.