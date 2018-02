Altersschwache Bäume müssen weichen

Bischweier - In den Biotopen am Altersberg und am Brettweg in Bischweier stehen umfangreiche Rodungsarbeiten an. Nach Verkehrssicherungskontrollen wurde festgestellt, dass dort zahlreiche Bäume nicht mehr standsicher sind. Deshalb sollen sie umgehend gefällt werden. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben zu, das vom Bühler Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz (ILN) begleitet wird.

Etwa 30 Bäume, vorwiegend Pappeln, müssen im Biotop Altersberg gefällt werden. Totholz im Kronenbereich macht deutlich, dass der Bestand stark überaltert sei, wie in der Sitzungsvorlage ausgeführt wird. Ein Absterben der Pappeln sei "deutlich zu erkennen". Das Stammholz der gefällten Bäume soll aufgeschichtet werden und als Brutstätte für Insekten dienen. Äste und kleine Stämme werden gehäckselt und im Bereich verteilt.

Mindestens 15 Bäume müssen im oberen Teil des Brettwegs entfernt werden, da sie in den Hohlweg fallen könnten. "Eine Fällung ist nicht zu umgehen", betonte Bürgermeister Robert Wein. Jochen Lehmann vom ILN hatte sich am 18. Januar einen Eindruck vor Ort verschafft und eine artenschutzrechtliche Begutachtung vorgenommen. In der Altersbergstraße konnte er an sechs Bäumen "artenschutzrechtlich relevante Strukturen" feststellen: "Es handelt sich hier um vier Höhlenbäume und zwei Bäume mit abplatzender Borke, die als Quartier für Fledermäuse infrage kommen", schreibt der Fachmann in seinem Gutachten. Er empfiehlt als Ersatz das Aufhängen von mindestens drei Flachkästen sowie acht Meisen- und Starenkästen innerhalb des Feldgehölzes. Zwei der abgebrochenen Pappelstämme müssen als Totholz stehenbleiben.

Beim Brettweg konnte Lehmann zwei Bäume mit Höhlen und abplatzender Borke feststellen. Auch in diesem Bereich müssen als Ersatz entsprechende Kästen aufgehängt werden.

Gemeinderätin Andrea Balduin-Schober (SPD) regte an, am Altersberg sechs Bäume als Stammtotholz stehenzulassen, soweit dies vertretbar sei: "Das ist dort ein richtiges Vogelparadies, vielleicht kann man die Bäume ja entsprechend zurückstutzen." Sie fragte ebenso wie Bettina Markgraf-Ernst (CDU) nach, mit welchen Baumarten wieder aufgeforstet werde. Laut Wein werde man standorttypische Bäume pflanzen.

Alfons Braun (SPD) schlug vor, die 30 Bäume nicht vermodern zu lassen, sondern zu verkaufen: "Das ist zwar kein wertvolles Holz, aber dann hat die Gemeinde wenigstens ein paar Euro", meinte er. Bürgermeister Wein entgegnete, dass man im Hinblick auf die künftige Erschließung des Winkelfelds für naturschutzrechtlichen Ausgleich sorgen müsse und deshalb Öko-Punkte benötige. "Ansonsten müssen wir für den Ausgleich zahlen - die Frage ist, was bringt mehr?", verdeutlichte er. Wenn man für die Maßnahme viele Öko-Punkte aufs Konto bekomme, dann lohne sich das. Die Verwaltung werde das Ganze prüfen.