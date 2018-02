Rastatter Tageblatt als Quelle für Weimar-Ausstellung

Rastatt - 350 Milliarden Mark: So viel kostete das Abonnement des Rastatter Tageblatts im November 1923, und zwar wöchentlich. Es war die Zeit der Hyperinflation, eine schwere Belastungsprobe der jungen Weimarer Republik, von der dann wiederum viel in der Zeitung zu lesen war. Im Rastatter Stadtarchiv wertet der pensionierte Richter Dr. Karl-Michael Walz die Jahrgänge 1918 bis 1925 des Rastatter Tageblatts zurzeit aus. Die traditionsreiche Heimatzeitung erweist sich dabei als wichtiges Zeitdokument.

Für Rastatt ist die Epoche vom Ende der Monarchie 1918 bis zur Machtübernahme der Nazis 1933 noch kaum aufgearbeitet. Deshalb bereiten Stadtmuseum und Stadtarchiv eine Sonderausstellung über die Jahre der Weimarer Republik in Rastatt vor (Eröffnung am 17. Mai). Die bis zu 100 Jahre alten Ausgaben des Rastatter Tageblatts, eines Vorläufer des Badischen Tagblatts, sind dafür eine wertvolle Fundgrube. Und Karl-Michael Walz bereitet das ehrenamtliche Forschen sichtlich Vergnügen.

Stadtarchivar Oliver Fieg ist begeistert von dem Elan des 67-Jährigen, der aus einer eingesessenen Rastatter Familie stammt (Schlosserei Walz in der Rappenstraße). "Eigentlich hätte ich gerne Geschichte studiert", erinnert sich der Richter im Ruhestand, "Jura war dann aber auch nicht ganz verkehrt." Immerhin leitete er zuletzt das Amtsgericht Pforzheim als Direktor. Doch sein historisches Interesse hat ihn nie verlassen. Schon rund ein halbes Jahr nach der Pensionierung beugte er sich im Rastatter Stadtarchiv über die Bände des Rastatter Tageblatts. In Jahrgängen gebunden sind die Ausgaben dort gesammelt.

Das Rastatter Tageblatt war schon in den 1920er Jahren die meistgelesene Zeitung in Rastatt, weiß Stadtarchivar Fieg. Der Lokalteil des Badischen Tagblatts trägt noch heute diesen traditionsreichen Namen. Sonst gab es in der ehemaligen Festungsstadt nur noch Parteipresse. Zum Beispiel die "Rastatter Zeitung", ein Organ der katholischen Zentrumspartei. Sie ist im Stadtarchiv ebenfalls gesammelt. Nicht vorhanden, aber in Rastatt damals ebenfalls gelesen, sind die Zeitungen der SPD und der Kommunisten. "Man merkt deutlich, dass das Rastatter Tageblatt schon damals sehr objektiv berichtet hat", lobt Walz die Redakteure von einst und nennt ein Beispiel: Als die Abschaffung der Todesstrafe diskutiert wurde, listete das Blatt konsequent alle damals vorgebrachten Argumente dafür und dagegen auf, überließ es aber dem Leser, sich seine eigene Meinung zu bilden. Die Todesstrafe wurde in der Weimarer Republik dann noch nicht abgeschafft.

Natürlich sehen die Zeitungen von damals noch ein bisschen anders aus als heute. Die Fotos sind schwarz-weiß, haben in den Anfangsjahren Seltenheitswert, werden aber im Lauf der 20er Jahre zahlreicher. Die Zeitung wird auch dicker: Aus acht Seiten werden zwölf. Beeindruckt hat Walz, wie aktuell die Berichterstattung schon damals war. Nachrichten aus der Hauptstadt Berlin wurden in die Redaktion "gedrahtet".

Das Rastatter Tageblatt ist natürlich auch ein Spiegel der Zeitereignisse in Rastatt: Man erfährt etwa, wie rührig der Gewerbeverein war. Er organisierte 1925 eine große Gewerbeausstellung im Schloss. "Im Gartensaal gab es sogar eine Bäckerei, in der tatsächlich gebacken wurde", wundert sich Fieg. Heute wäre das undenkbar. Karl-Michael Walz hat über die Gewerbeausstellung einen Aufsatz geschrieben, der im Ausstellungskatalog erscheinen soll. Seine Funde hat Walz zudem zu einer schriftlichen Quellensammlung zusammengefasst, die in gebundener Form in der Ausstellung ausliegen soll. "Vielleicht stellen wir sie auch ins Internet, damit Interessierte sich tiefer einlesen können", überlegt Fieg. Ohne die ehrenamtliche Arbeit des Hobbyhistorikers hätten die Zeitungen wohl kaum erschlossen werden können, meint der Archivar. Museumsleiterin Iris Baumgärtner und er hätten diese Arbeit neben dem Tagesgeschäft nicht leisten können, und für die Beauftragung einer Honorarkraft sei das Budget zu knapp.