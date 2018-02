Kostenexplosion bei Hans-Thoma-Schule

Zuletzt hatte die Verwaltung die Gesamtkosten mit zehn bis zwölf Millionen Euro beziffert. Als der Gemeinderat im April vergangenen Jahres nach einem Architektenwettbewerb dem Frankfurter Büro Mey den Planungsauftrag erteilt hatte, wurden 8,12 Millionen Euro genannt.

Den exorbitanten Anstieg begründete Hochbau-Kundenbereichsleiterin Jasmin Weinert in erster Linie mit Änderungen bei der Haustechnik. Da die Aula auch als öffentliche Versammlungsstätte genutzt wird, muss dort eine Lüftungsanlage her. In der Küche muss man höheren hygienischen Anforderungen gerecht werden. Und die haustechnischen Anlagen sind über das gesamte Gebäude mit dem langgestreckten Baukörper zu verteilen. Konsequenz: Die Flächen im Untergeschoss erhöhen sich im Vergleich zum Wettbewerbsentwurf um 566 Quadratmeter. Hinzu kommen zusätzliche Räume für Lagerflächen und sowie Küchen- und Reinigungspersonal (132 Quadratmeter). Das Energiekonzept sieht eine Versorgung über das Fernwärmenetz der Stadtwerke vor; geplant ist eine Anbindung an die Holzhackschnitzelanlage der Josef-Durler-Schule.

Am Ratstisch wurde am Montag die Verärgerung über die Entwicklung deutlich artikuliert. SPD-Fraktionschef Joachim Fischer sprach von "unserem Stuttgart 21" und zog sogar in Erwägung, den Planungsprozess abzubrechen und das Projekt neu anzugehen. Davor warnte die Verwaltungsspitze. Bürgermeister Arne Pfirrmann erklärte, dass man dann 1,5 bis zwei Millionen Euro in den Sand setze. Zu Buche schlugen bereits Planungskosten; es drohten Regressforderungen des Architekten und außerdem der Verlust von 340000 Euro, die der Projektträger des Neubaugebiets Baldenau zugesagt hat, wenn die erweiterte Hans-Thoma-Schule bis 2021 steht. OB Hans Jürgen Pütsch gab außerdem zu bedenken, dass die überhitzten Preise, die das Projekt ebenfalls verteuerten, wohl kaum bei einem neuen Anlauf abkühlen würden. Pütsch wollte nichts davon wissen, dass eine "Fehlplanung" vorliegt. Der Fehler, so räumte Bürgermeister Raphael Knoth ein, liege wohl in den Wertungen des Architektenwettbewerbs, obwohl damals die verschiedenen Fachrichtungen eingebunden waren. Hier müsse man künftig Fehleinschätzungen vorbeugen.

Doch was tun? Die CDU-Fraktion listete zwar einige Vorschläge auf, wie man abspecken könnte. Doch die wiesen sich nach Darstellung von Jasmin Weinert und Architekt Ole Brinkmann als Trugschluss. Die "Handlungsoptionen sind nicht groß", stellte Herbert Köllner (FW) fest, und Dieter Gerster (Grüne) warnte: "Je länger wir verzögern, desto teurer wird's."

Einem Projektstopp redete am Ende keiner das Wort; dafür sei man schon "zu weit", sagte Mathias Köppel, der es als "mehr als ärgerlich" bezeichnete, dass man plötzlich Zusatzflächen in der Dimension von drei Einfamilienhäusern brauche. Jetzt soll die Verwaltung bis zur nächsten Gemeinderatssitzung alles kritisch hinterfragen. OB Pütsch deutete allerdings an, dass da nicht viel rauskommen werde: "Wir haben kein großes Potenzial." Nach derzeitigem Stand ist der Baubeginn im Februar/März 2019 geplant.