Schäden an Kanälen, Risse im Asphalt

Von Sabine Wenzke Hügelsheim - Würden in Hügelsheim alle Schäden in den untersuchten Straßen behoben, müsste die Gemeinde rund 7,35 Millionen Euro in die Hand nehmen. Zu diesem Ergebnis kommt eine entsprechende Sanierungskonzeption, die in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt wurde. Da aus finanzieller Gründen nicht alles sofort angepackt werden kann, wurde eine Bedarfsplanung nach Dringlichkeit erstellt und präsentiert. Darüber informierte Daniel Ruschmann vom Ingenieurbüro Wald+Corbe (Hügelsheim), das im Auftrag der Gemeinde fünf Straßenzüge innerhalb bebauter Ortsteile bewertet hatte. Bei der ganzheitlichen Betrachtung flossen neben dem baulichen Zustand der Straßen bereits vorliegende Daten und Erkenntnisse über den Zustand und die Hydraulik des Kanals und die Wasserversorgung in die Bewertung ein. Dabei wurden die Untersuchungsergebnisse aus dem Generalentwässerungsplan sowie der Eigenkontrollverordnung herangezogen (das gesamte Kanalnetz war in den Jahren 2012 bis 2014 mit der Kamera befahren worden). Berücksichtigt wurden des Weiteren auch Kosten für Beleuchtung und die Verlegung von Leerrohren wie etwa für Breitband. Wie Ruschmann erläuterte, reichen die Schäden in den Straßen von Rissbildungen und Senken über schadhafte Bordsteine und Rinnen bis hin zu Aufbruchstellen. Teilbereiche des Bruchwegs und der Schwarzwaldstraße etwa wiesen Schäden auf, die eine grundlegende Erneuerung des Oberbaus notwendig machen. In manchen Bereichen sind auch nur punktuelle Einzelmaßnahmen erforderlich. Oberste Priorität räumt der Ingenieur der Kleinen Straße ein, der er - unter Berücksichtigung aller Fakten - dringenden Handlungsbedarf attestiert. Das bedeute: "So schnell wie möglich", erklärte er auf eine Anfrage aus dem Gremium. Der Grund liegt weniger an der Straßenoberfläche als im Untergrund. Von allen Kanälen weist der dortige Mischwasserkanal die größten Schäden auf, er sollte daher wie auch die Hausanschlüsse erneuert werden, ebenso die Hauptleitung der Wasserversorgung mit den Hausanschlüssen. Beim Ausbau der Wohnstraße wäre zudem abzuwägen, ob diese dann nicht gleich so gestaltet wird, dass die Aufenthaltsfunktion verbessert und Wohnwert und -qualität gesteigert werden können. Die Kosten sind mit 621000 Euro angegeben, davon 343 830 Euro für den Straßenbau. Den zweiten Platz auf der Prioritätenliste des Bedarfsplans nehmen Vogesenstraße (1,47 Millionen, davon 998070 Euro für Straßenbau), Blumenstraße (1,36 Millionen, davon 868140 Euro Straßenbau) und Schwarzwaldstraße (2,16 Millionen, davon 1,33 Millionen Straßenbau) ein. Dort müssten die Mischkanäle in Teilbereichen und die Hausanschlüsse sowie die WasserHauptleitungen nebst Anschlüssen erneuert werden. Priorität drei wird dem Bruchweg eingeräumt, der bei einem Vollausbau mit 1,32 Millionen Euro (900 820 Euro im Straßenbau) zu Buche schlagen würde. Die Deckensanierung allein käme auf rund 99 000 Euro und der Vollausbau auf dem Abschnitt zwischen Oberwald und Alberta Straße auf rund 313 000 Euro. "Wir nehmen das Ergebnis mit in die Haushaltsberatungen", sagte Bürgermeister Reiner Dehmelt am Ende.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Chaos-Bau "keine Glanzleistung" Baden-Baden (hol) - Der gescheiterte Bau von drei Villen in Lichtental (Foto: Walter) wird die Stadt wohl teuer zu stehen kommen. Die Baufirma hat Schäden hinterlassen und nach Angaben der Stadtverwaltung Insolvenz angemeldet. Der Investor sitzt im russischen St. Petersburg. » Weitersagen (hol) - Der gescheiterte Bau von drei Villen in Lichtental (Foto: Walter) wird die Stadt wohl teuer zu stehen kommen. Die Baufirma hat Schäden hinterlassen und nach Angaben der Stadtverwaltung Insolvenz angemeldet. Der Investor sitzt im russischen St. Petersburg. » - Mehr