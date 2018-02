Jasmin Ibric wagt "großen Sprung"

BT: Herr Ibric, gehen Sie gerne in die Luft?

Jasmin Ibric: Ja klar, jedes Jahr versuche ich einmal in den Urlaub zu "fliegen" (Spaß!). Wer mich kennt, der weiß, das ich ein leidenschaftlicher Fußballspieler bin, jedoch interessiere ich mich auch für viele andere Sportarten, wie zum Beispiel das Trampolinspringen.

BT: Haben Sie eine gewisse Affinität zu dieser Sportart?

Ibric: Mit dem Springen an sich habe ich so gut wie nichts am Hut. Damals, in der siebten Klasse, hatten wir im Sport Trampolinspringen, ich kann mich sehr gut erinnern, dass es Riesen-Spaß gemacht hat. Seitdem hab ich aber kein Trampolin mehr gesehen.

BT: Sie haben sich zur Teilnahme bei "Big Bounce" entschlossen, wie kam es dazu?

Ibric: Ich lag auf der Couch und sah zufällig die Vorschau für die Sendung... und gleich war da der Gedanke an die siebte Klasse damals.

BT: Wie haben Sie sich auf die Teilnahme vorbereitet?

Ibric: Sich groß vorzubereiten war schwer, schließlich war das Format "Big Bounce" neu und keiner hatte irgendwelche Infos was genau man dort machen soll. Also ging ich zweimal in den Sprungpark und hüpfte durch die Gegend (Ibric lacht).

Interview

BT: Wie liefen die Dreharbeiten ab?

Ibric: Gedreht wurde in Breda in den Niederlanden. Am 28. November 2017 sind wir nach Breda gefahren, dort haben wir übernachtet und am nächsten Tag ging es um 9.30 Uhr los. Interviews und Fotos wurden gemacht. An diesem Tag waren 80 Kandidaten vor Ort, an weiteren vier Drehtagen wurde dann auch mit jeweils 80 Kandidaten gedreht. Jedem wurde ein "Gegner" zugewiesen, gegen diesen musste man sich im Duell beweisen. Gegen Abend waren dann die Dreharbeiten für den Hochparcours. Es war ein langer Tag, jedoch waren die Einblicke, die man gewinnen konnte, auch sehr interessant. Erst vor Ort merkt man ja, wie viele Leute an so einem Projekt arbeiten und wie viel Zeit man dafür benötigt. Gegen 23 Uhr war dann Schluss, wir übernachteten noch und fuhren am nächsten Tag nach Hause. Das Team von RTL hat sich sehr gut um uns gekümmert.

BT: Als wie schwierig empfanden Sie die Parcours?

Ibric: Im Duell-Parcours war es sehr interessant, da wir den Parcours noch nicht gesehen haben. Man wurde einander vorgestellt, drehte sich um und los ging es: "Spring um Dein Leben". Der Parcours ist anspruchsvoll und sehr intensiv. Abends am Hochparcours war es dann richtig schwer. Man musste den Mut zu haben, von drei Meter Höhe ins Trampolin zu springen. Das kostete schon Überwindung.

BT: Würden Sie wieder mitmachen?

Ibric: Ja, ich würde wieder mitmachen. Aktuell habe ich mich für die zweite Staffel beworben. Ich kann es jedem empfehlen, mitzumachen. Das schönste Erlebnis war, als ich den Hochparcours geschafft hatte und den Buzzer drücken durfte. Da schießt sehr viel Adrenalin durch den Körper. Besonders danken möchte ich meinem Bruder Edin, der mich von Anfang an unterstützt hat: von der Vorbereitung im Sprungpark bis zur Show.