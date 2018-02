3 074 Gäste in der wiedereröffneten Schlosskirche Rastatt (sl) - Die Rastatter Schlösser werden immer beliebter. Bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg kann man sich erneut über gestiegene Besucherzahlen freuen. 2017 hatte die Schlossanlage in der Rastatter Innenstadt 121597 Besucher. Für die Barockresidenz ist das eine Steigerung von 2,4 Prozent - und ein Rekord. In Schloss Favorite waren 23683 Gäste. Dort beträgt die Steigerung sogar 6,9 Prozent. Die Einnahmensteigerung beziffern die Staatlichen Schlösser und Gärten mit 18,5 Prozent. (sl) - Die Rastatter Schlösser werden immer beliebter. Bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg kann man sich erneut über gestiegene Besucherzahlen freuen. 2017 hatte die Schlossanlage in der Rastatter Innenstadt 121597 Besucher. Für die Barockresidenz ist das eine Steigerung von 2,4 Prozent - und ein Rekord. In Schloss Favorite waren 23683 Gäste. Dort beträgt die Steigerung sogar 6,9 Prozent. Die Einnahmensteigerung beziffern die Staatlichen Schlösser und Gärten mit 18,5 Prozent. Viele Hochzeiten, zahlreiche Führungen und auch ein gutes Vermietungsgeschäft hätten zu diesem guten Ergebnis beigetragen, verrät die Leiterin der Rastatter Schlossverwaltung, Magda Ritter. Wie im Vorjahr fanden im Sommer 2017 aber auch wieder vier Open-Air-Konzerte im Schlosshof statt, unter anderem mit den Fantastischen Vier und Nena. Der Hof war ferner Veranstaltungsort der Street-Food-Tour und der Schlossweihnacht. Speziell freut sich Magda Ritter über 3074 Besucher in der Rastatter Schlosskirche. Das barocke Kleinod war Anfang Juli 2017 nach jahrzehntelanger Schließung und aufwendiger Restaurierung für das schon lange gespannte Publikum wiedereröffnet worden. 304 Standard- und Sonderführungen haben im zweiten Halbjahr 2017 in der Schlosskirche stattgefunden. "Die Schlosskirche ist ein Kleinod der Kirchenbaukunst", urteilt der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, Michael Hörrmann. Die Besichtigung hinterlasse tiefen Eindruck. Schloss Favorite "ist der perfekte Ort, um kleine feine Angebote zu machen, die die Sinne der Besucher ansprechen", sagt Hörrmann. Wer einen Besuch in Schloss Rastatt plant, kann in der kommenden Woche sogar Geld sparen: Ein Kuss an der Schlosskasse - und Liebespaare erhalten in der Woche rund um den Valentinstag freien Eintritt. Bei der Aktion "Küss mich! Im Schloss" vom 12. bis zum 18. Februar machen neben der Residenz Rastatt unter anderem Schloss Heidelberg, Schloss Schwetzingen, das Barockschloss Mannheim und Schloss Bruchsal mit. In Rastatt beinhaltet der freie Eintritt die Teilnahme an einer Führung in der Beletage und den Besuch des Wehrgeschichtlichen Museums. Alle Pärchen, die ihr Selfie vor dem Schloss bis zum 20. Februar mit dem Hashtag #KüssmichimSchloss auf ihrer eigenen Facebook- oder Instagram-Seite posten, können zudem zwei Tickets für die Soiree Royale im Residenzschloss Ludwigsburg oder für ein Open-Air-Konzert in einem der Monumente der Staatlichen Schlösser und Gärten gewinnen. Wer gewinnen will, muss sein Paarfoto posten, auf dem unbedingt das Schloss deutlich erkennbar sein muss. Alle Infos auch im Internet. www.küssmichimschloss.de

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben