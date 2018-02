"Schandfleck": Weckruf im Rastatter Süden

Rastatt

Jugendlicher attackiert Landsleute Rastatt (red) - Eine Unterhaltung zwischen zwei Männern am Rastatter Bahnhof wurde am Dienstagabend abrupt beendet, als sich 17-Jähriger in das Gespräch der beiden einmischte. Dabei schubste er einen der Männer und schlug ihm ins Gesicht (Symbolfoto: red).

Rastatt

Rastatter Tageblatt als Zeitdokument Rastatt (sl) - Die Ausgaben des Rastatter Tageblatts von 1918 bis 1925 erweisen sich als Fundgrube für die Sonderausstellung über die Weimarer Republik im Stadtmuseum Rastatt. Der pensionierte Richter Dr. Karl-Michael Walz wertet die Vorläuferzeitung des BT derzeit aus (Foto: fuv).