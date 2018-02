Straßentheater mit OB

Dass dabei vor allem der Rastatter OB Hans Jürgen Pütsch nicht noch einmal davonkommen durfte, war gestern ausgemachte Narrensache. Im vergangenen Jahr schon beim Rathaussturm malad außer Dienst, flüchtete er sich abermals ins Krankenbett, als es darum ging, die Narrenstrafe einzulösen und beim Stadtfest als lebendes Denkmal Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Klar, dass die versammelten Ankläger von GroKaGe, RaKaGe, KNG und der IG Rastatter Narren dieses "Vergehen, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt", nicht auf sich sitzenlassen konnten. Ihr Urteil: In ein Harlekinkostüm gezwungen, das er fortan tragen müsse, soll Pütsch als Walking Act beim kommenden tête-à-tête seine Künste darbieten, auf einem Podest zwar, damit er weithin sichtbar sei und spendenwilliges Publikum für wohltätige Zwecke anlocke, aber an mehrfach wechselnden Orten. "Einhundertundelf Kunststücke" seien dafür zu proben, die Trainerinnen der Narrengesellschaften würden bei der Choreografie auch gnädig Hilfe leisten.

Die vor dem Historischen Rathaus versammelte bunte Fastnachter-Schar nahm's applaudierend zur Kenntnis - und ließ sich vom so abgeurteilten OB nur zu gerne die traditionelle, dieses Mal von der "Fohlenweide" kredenzte Narrensuppe ausschenken.

Zwar nicht im Lichte der Öffentlichkeit verhaftet, aber gleichwohl fest in der Hand außer Rand und Band geratener verbeamteter und angestellter Narren: Landrat Jürgen Bäuerle. Punkt 11.11 Uhr wurde er Opfer putzwütiger Närrinnen. Sie steckten ihn in ein strapazierfähiges Putz-Dress und schoben ihn auf dem knallroten Saug-Mobil thronend in den Kreistagssaal, wo ihm das Büttenrede-Duo Eva-Maria Eberle und Georg Blum die Leviten las. Die ausgeflippte Schar nahm mit kollektivem Seufzen zur Kenntnis, dass im Landratsamt mit der Pensionierung einiger Denker und Lenker ein Personalumbruch stattfinden wird.

Auch, dass der "Berg-Revoluzzer aus Bühlertal" bald nur noch sein Leben genießen und sein eigenes Geld verwalten will, wurde närrisch-klagend kommentiert. Wenn bald die Führungsmannschaft "ausgelöscht" sei, soll es nach Ansicht der Narren ein Fest geben. Gestern erklärte sich Bäuerle zunächst mal bereit, als Reinigungskraft an den Aufräumarbeiten nach der Schmudo-Party mitzuwirken.