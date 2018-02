Kritische Überprüfung

Durmersheim - Auf dem Moser-Gelände in Durmersheim kann mit dem Rückbau von Überbleibseln der ehemaligen Möbelfabrik begonnen werden. Die durch das Landratsamt erteilte Freigabe machte Bürgermeister Andreas Augustin am Mittwoch im Gemeinderat am Ende der Sitzung bekannt. An ihrem Anfang hatte die Vorstellung des Bauantrags für die Logistikhalle gestanden, die auf dem Areal entstehen soll. Er war zwei Tage vor Weihnachten im Rathaus "auf den Tresen gelegt worden". Augustin wies wiederholt darauf hin, dass der Bauantrag derzeit vom Landratsamt geprüft werde.

An die Baurechtsbehörde seien von der Gemeinde inzwischen schon "viele Anregungen" weitergeleitet worden. "Heute geht es ausschließlich um die Vorstellung des Antrags", machte Augustin deutlich. Der Bauantrag habe sich strikt an den Bebauungsplan zu halten. Den Planern habe man immer gesagt, dass man keine Befreiungen erteilen werde. Bei Einhaltung aller Vorschriften ist gemeindliches Einvernehmen nicht erforderlich.

Dennoch hat Augustin eine eigene juristische Prüfung durch den Fachanwalt Hansjörg Melchinger veranlasst, der seine bis dato gewonnenen Erkenntnisse in der Sitzung mitteilte. In einer Kurzbeschreibung des Ortsbauamts hieß es, dass eine rechteckige Logistikhalle von etwa 250 Metern Länge und 72 Metern Breite mit einer Grundfläche von rund 19 900 Quadratmetern vorgesehen sei. Die "lichte Hallenhöhe" betrage zehn Meter. Melchinger sprach von 12,50 Meter Höhe außen, was 80 Zentimeter unter dem zulässigen Maximum sei.

Melchinger monierte die im Antrag fehlende Darstellung der Lüftungsanlagen, die nachgereicht werden müsse, da sie für das Thema Schall von Bedeutung sei. Außerdem sei die Fassade auf der Westseite nur als "absorbierend" deklariert, der Bebauungsplan fordere jedoch den Standard "hochabsorbierend". Das mit dem Antrag eingereichte Verkehrs-Schallgutachten sei "korrekt gemacht", die "Lärmkontingente" seien tagsüber und nachts "in alle Richtung buchstäblich im grünen Bereich", versicherte Melchinger.

Mit einer Reihe von Fragen wartete der BuG-Fraktionsvorsitzende Rolf Enderle auf. Unter anderem weckten Irritationen zur Abwicklung des Lkw-Verkehrs das Misstrauen seiner Fraktion. Im Internet sei das Projekt bereits mit der Angabe "Umfahrung ist möglich" beworben worden. Im Plan ist ein Fahrweg auf der Westseite gegenüber den Wohnhäusern an der Werderstraße eingezeichnet. Dieser dürfe "ausschließlich" der Feuerwehr dienen, hatte Bürgermeister Augustin bereits vor Enderles Einwand festgestellt. Es werde "keine Umfahrung für Lkws" geben. Anwalt Melchinger empfahl, dies mit der Genehmigung explizit klarzustellen.

Ferner meldete die BuG Befürchtungen an, weil im Plan nur drei Ruhe- und Warteplätze für Lkws zu finden seien. Daneben sollte verlangt werden, dass für Lkw-Fahrer ausreichend Sozialräume zur Verfügung stehen. Weiter bemängelte Enderle, dass nur die südliche Fassade begrünt und an der Westfassade gestalterisch "nur Kosmetik" betrieben werden solle. Zur Parkplatzfrage erinnerte Josef Tritsch (SPD) daran, dass der ursprüngliche Entwurf des früheren Projektträgers Aurelis viel mehr Stellflächen enthalten habe. Der Bauantrag sehe stattdessen eine stärkere Überbauung vor.

"Bauchweh" verspürte Tritsch wegen der Pkw-Zufahrt für Mitarbeiter, die am ehemaligen Werkstor von Moser vorgesehen ist. Da mit Schichtbetrieb zu rechnen sei, könnte es nachts zu Lärmbelästigungen kommen. Tritsch wünschte sich eine Änderung der Zufahrt. Frank Möhrle (FWG) berichtete, dass seine Fraktion etliche "Anregungen und Impulse" direkt an die Verwaltung geleitet habe. Er hoffe, dass das Landratsamt den Bauantrag so genau prüfe, dass keine Belästigungen entstehen können.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Klett hielt die "Bedenken für berechtigt", besonders die Funktionalität der Parkplätze sei "fraglich". Ansonsten sehe man die Sache "nicht ganz so eng", man setzte auf die Mitwirkung Melchingers. Vorsicht sei gut, meinte SPD-Sprecher Werner Hermann, man müsse sich aber "nicht so viele Sorgen machen", zumal das Landratsamt um die "kritische Betrachtung" des Vorhabens wisse. Wenig andere seien so genau geprüft worden. Augustin sagte zu, alle Kritikpunkte dem Landratsamt zuzuleiten.