Titel "Fairtrade-Stadt" in weiter Ferne Rastatt (ema) - Die Ankündigung von OB Hans Jürgen Pütsch bei seiner Neujahrsansprache 2014, Rastatt zur "Fairtrade-Stadt" (fairer Handel) entwickeln zu wollen, verläuft offenbar im Sande. Dieser Schluss lässt sich aus einer Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion ziehen. Zwar hat der Gemeinderat im Jahr 2015 mit einem förmlichen Beschluss das Bestreben des Rathaus-Chefs unterstützt, fairen Handel zu fördern. Und 2016 wurde sogar der Antrag auf Auszeichnung als Fairtrade-Stadt gestellt - allerdings "nachfolgend nicht weiter verfolgt", wie die Verwaltung einräumt. (ema) - Die Ankündigung von OB Hans Jürgen Pütsch bei seiner Neujahrsansprache 2014, Rastatt zur "Fairtrade-Stadt" (fairer Handel) entwickeln zu wollen, verläuft offenbar im Sande. Dieser Schluss lässt sich aus einer Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion ziehen. Zwar hat der Gemeinderat im Jahr 2015 mit einem förmlichen Beschluss das Bestreben des Rathaus-Chefs unterstützt, fairen Handel zu fördern. Und 2016 wurde sogar der Antrag auf Auszeichnung als Fairtrade-Stadt gestellt - allerdings "nachfolgend nicht weiter verfolgt", wie die Verwaltung einräumt. Um den Titel zu erlangen, müssen mehrere Kriterien erfüllt werden. Nur eines davon hat Rastatt neben dem Gemeinderatsbeschluss bislang geschafft: dass im Büro des Oberbürgermeisters ausschließlich Kaffee aus fairem Handel ausgeschenkt wird. Ansonsten hat sich in Rastatt nicht viel getan. Erforderlich wäre die Bildung einer Steuerungsgruppe; in zehn lokalen Einzelhandelsgeschäften müssten mindestens zwei Produkte aus fairem Handel angeboten und in fünf Gastronomiebetrieben zwei Fairtrade-Getränke ausgeschenkt werden. Außerdem müssten eine Schule, ein Verein und eine Kirche für die Teilnahme gewonnen und pro Jahr eine "attraktive Aktion" durchgeführt werden. Dass man nicht weitergekommen ist, begründet die Verwaltung mit einem Misserfolg, als man mit Hilfe des Hotel- und Gaststättenverbands Gastronomiebetriebe für den fairen Handel gewinnen wollte. Die erforderlichen Kriterien habe man nicht erfüllen können; der Wegfall zweier Rastatter Betriebe habe die Bemühungen weiter erschwert, heißt es aus dem Rathaus. Damit beschränkt sich das Thema derzeit "auf einen guten Austausch" mit dem Verein "Faire Welt Rastatt", der den Eine-Welt-Laden in der Schlossstraße betreibt. Die Verwaltung verweist darauf, dass man mindestens eine Aktion im Jahr (Vortrag, Verkaufsaktion, Werbung) zum Thema Fairtrade gemeinsam umsetze. Die nächste Aktion ist während des tête-à-tête vorgesehen. Bei der Haushaltsberatung im Verwaltungs- und Finanzausschuss wurde ein Antrag von Grünen-Stadträtin Uschi Böss-Walter, für das Fairtrade-Projekt 5000 Euro bereitzustellen, mehrheitlich abgelehnt. Kommentar

