Nicht nur lernen, sondern sich auch wohlfühlen

BT: Herr Bangert, warum wurde eine teilgebundene Ganztagsschule bislang abgelehnt und warum hat sie nun Aussicht auf Erfolg?

Carsten Bangert: Ein Bestreben der Gemeinde Iffezheim und auch der Schule war es immer eine Ganztagsschule einzurichten, in der auch Lehrer am Nachmittag für schulische Angebote oder Förderangebote zur Verfügung stehen. Die Unterstützung mit Lehrerstunden am Nachmittag hätte sich laut der aktuellen Gesetzgebung auf zwei Schulstunden pro Woche pro Ganztagsklasse zusätzlich beschränkt. Damit hätten wir höchstens einen Nachmittag mit Lehrern abdecken können und den Rest mit außerschulischen Partnern. Diesen Weg wollten wir nicht gehen. Eine Ausnahmeregelung mit mehr Lehrerstunden hat das Regierungspräsidium in den vergangenen Jahren nicht genehmigt. Bürgermeister Peter Werler hat hierfür nach jedem Regierungswechsel einen eigenen Antrag gestellt, der stets abgelehnt wurde. Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann hat angekündigt, dass es künftig möglich sein wird, ein gebundenes Ganztagsangebot und ein Halbtagsangebot, auch mit Betreuung, zu kombinieren. Auf diese Möglichkeit haben wir gewartet.

BT: Welche Vorteile bietet eine teilgebundene Ganztagsschule im Vergleich zur "herkömmlichen" Ganztagsschule?

Bangert: Wir streben eine teilgebundene Ganztagsschule an, weil wir in Iffezheim keinen Bedarf an einer gebundenen Ganztagsschule - wie eine Gemeinschaftsschule - für alle Schüler haben. Viele Eltern sind mit unserer Unterrichtsorganisation bis 13.45 Uhr zufrieden und möchten, dass ihre Kinder danach nach Hause gehen beziehungsweise die Fünft- und Sechstklässler das Angebot der Hausaufgabenbetreuung wahrnehmen können. Wir möchten die Wahlmöglichkeit für die Eltern.

Der Tag wird so gestaltet sein, dass sich Unterrichts-, Erholungs- und Ruhephasen abwechseln. Der Schüler an der teilgebundenen Ganztagsschule wird auch am Nachmittag qualitätsvolle Angebote erhalten, die von Lehrern durchgeführt oder von ihnen mitorganisiert werden, so dass die Verlässlichkeit auch dann gewährleistet ist, wenn es zum Ausfall eines außerschulischen Partners kommt.

BT: Sie haben ein Konzeptionsteam Ganztagsschule gebildet. Wie setzt es sich zusammen und was wird erarbeitet?

Bangert: Das Konzeptionsteam ist ein Abbild des Kollegiums - Männer, Frauen, Vollzeitkräfte, Teilzeitkräfte, Berufsanfänger, erfahrenere Kollegen, verschiedene Fächer und pädagogische Überzeugungen. Allesamt Kollegen, die an der Weiterentwicklung der Maria-Gress-Schule mitarbeiten wollen, gut im Kollegium vernetzt sind und ihre Überzeugungen offen artikulieren. Wichtig war mir auch, dass unsere Schulsozialarbeiterin dabei ist. Wir treffen uns einmal im Monat und bereiten die für die Beantragung notwendige pädagogische Konzeption vor. Wir haben aus diesem Grund zwei Ganztagsschulen besucht, um mehr über deren Konzept, Abläufe und räumliche Voraussetzungen zu erfahren.

BT: Wie viele extra Deputatsstunden sind erforderlich?

Bangert: Die Landesregierung hat die Poolstunden an Realschulen erhöht. Außerdem ist davon auszugehen, dass die dann noch verbleibenden notwendigen Stunden (etwa fünf) den Ganztagsschulen zur Verfügung gestellt werden. Eine Betreuung von acht Stunden an drei oder vier Tagen die Woche von 7.45 bis 15.45 Uhr sollte laut Kultusministerkonferenz abgedeckt werden.

BT: Was macht nach Ihren Vorstellungen eine gute Ganztagsschule aus?

Bangert: Wichtig ist, dass die Schüler einen Lernzuwachs haben und sich in der Schule wohlfühlen. Die Förderung leistungsschwacher Schüler ist genauso wichtig wie Angebote für leistungsstarke Schüler. Phasen des Lernens und der Konzentration wechseln sich ab mit Phasen der Ruhe und Entspannung. Eine gute Ganztagsschule pflegt Kooperationen mit außerschulischen Partnern. Die Zusatzangebote lassen sich mit dem Bildungsplan oder dem Schulprofil begründen und werden von Lehrern gemeinsam mit den Partnern organisiert. Zudem herrschen Transparenz in den Entscheidungen und die Möglichkeit der Mitbestimmung.

An einer guten Ganztagsschule halten sich Schüler gerne auf. Sie ist einladend gestaltet und macht Lust auf Lernen. In der Caféteria wird gesund und lecker gekocht. In den Pausen ist Zeit und Platz zum Reden, Spielen und Bewegen. Eine gute Ganztagsschule stellt sich und ihre Angebote immer wieder selbst infrage und betreibt eine Qualitätsentwicklung mit allen an ihr Beteiligten.

BT: Die Zusatzangebote haben an allen Schulen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen: Was sollte eine Schule heutzutage neben der reinen Wissensvermittlung noch leisten?

Bangert: Die Schüler sollen fähig sein, sich selbstständig in Themenbereiche einzuarbeiten, diese zu dokumentieren und prägnant zu präsentieren. Die Arbeit mit digitalen Medien muss kritisch reflektiert und auch eingeübt werden. Das Wichtigste ist aber, dass die Schüler aufgrund eigener Kompetenzen gewünschte Handlungen selbst erfolgreich ausführen können. Sie vertrauen auf sich, ihre Fähigkeiten und können mit einem gesunden Selbstbewusstsein ihren Lebensweg verantwortungsvoll gestalten, gemäß unseres Mottos: "Verantwortungsvoll und selbstbewusst den eigenen Weg gestalten." Sie sollen musische Angebote bekommen und einen wohlwollenden Umgang mit sich selbst erlernen.

Interview

BT: Sie haben die Maria-Gress-Schule in den vergangenen Jahren weiterentwickelt: Welche Schwierigkeiten gab es hierbei?

Bangert: Neue Wege zu gehen, ist immer ein Stück weit auch mit Ängsten aufseiten aller Beteiligten verbunden. Die Schwierigkeiten hielten sich aber in Grenzen. Die größten Schwierigkeiten, die ich als Schulleiter empfinde, sind eher bildungspolitischer Natur. Darauf möchte ich an dieser Stelle aber nicht detailliert eingehen. Aber wünschen darf ich mir ja trotzdem etwas: Die Grundvoraussetzung, um Ruhe in unser System zu bekommen, wäre die Erarbeitung eines Zehn-Jahres-Plans in der Bildungspolitik mit klaren Zielvorgaben. Eine strukturell verankerte bildungspolitische Veränderung braucht nämlich etwa drei bis vier Jahre, bis sie an den Schulen umgesetzt werden kann. Wenn dann die Schulen so weit sind, führt eine neue Landtagswahl meist dazu, dass die Schwerpunkte anders gewichtet werden und die Schulen das Gefühl haben, dass das, wofür sie gearbeitet haben, nicht mehr gut genug ist oder sogar falsch. Dieser Vorgang wiederholt sich alle vier Jahre und führt dazu, dass landesweit ganz viel Energie unnötigerweise verloren geht.