Reitplatz seit Jahrzehnten nicht genehmigt Von Helmut Heck Durmersheim - Bevor das Glück dieser Erde auf dem Rücken der Pferde auf einem schönen Reitplatz gesucht werden darf, müssen baurechtliche Hürden übersprungen werden. Fehlerfrei versteht sich. Diese Grundlektion der organisierten Reiterei wurde diese Woche im Durmersheimer Bau- und Planungsausschuss gelehrt. Der Anlass wurde in den Unterlagen folgendermaßen geschildert: "Im Jahr 2016 hat der für Durmersheim zuständige Naturschutzbeauftragte bei einer baurechtlichen Überprüfung festgestellt, dass südlich des Kunzenbachs ein Reitplatz ohne die erforderliche Genehmigung angelegt wurde." Ein beigefügter Lageplan gab zu erkennen, dass es sich wohl um jenes Rechteck handelt, auf dem der Verein seit Jahr und Tag Springturniere durchführt. Illegal sozusagen, wie man erschreckt folgern musste. Der Reitverein, offenbar unwissend, dass ein Parcours eine bauliche Anlage ist, nahm es sportlich und stellte einen Bauantrag, um Jahrzehnte zu spät zwar, aber trotzdem. Klar, dass sich nach der Aufdeckung des Versäumnisses die Naturschutzbehörde vor Ort einen Eindruck verschaffte. Und dabei, ein Problem kommt selten allein, wurde zu allem Überfluss noch festgestellt, dass die Koppeln südlich des Vereinsareals überweidet sind. Zu viele Pferde auf zu wenig Grasland. Um den Naturbelangen Rechnung zu tragen, zeigte sich der Verein auch in dieser Sache einsichtig. Ein Reitübungsplatz wird an eine andere Stelle verlegt, die Koppeln werden erweitert. Die Gemeinde hilft mit, indem sie die Flächen dafür zur Verfügung stellt. Bürgermeister Andreas Augustin war es wichtig, dem Verein beizustehen und ihn "zu stärken". Damit war der Gaul vom Eis. Der Ausschuss stimmte unter der von Matthias Maier (BuG) angeregten Voraussetzung zu, dass die von der Naturschutzbehörde und dem Landwirtschaftsamt gemachten Auflagen zu erfüllen sind. Die Pferdefreunde, die zur Prüfung in Baurechtskunde nicht persönlich erschienen, befanden sich in guter Gesellschaft. Die Sitzung enthielt noch einen weiteren ähnlichen Fall. Mitten im Ort in der unscheinbaren Querstraße gibt es eine Schlosserei. Der Betrieb besteht seit 22 Jahren. Es habe über ihn "noch nie Beschwerden gegeben", stellte Ortsbaumeister Hans-Martin Braun klar. Aber vor einiger Zeit sei er "einfach so angezeigt" worden. Die Überraschung muss groß gewesen sein. Nicht nur weil in der Werkstatt eine Kontrolle auftauchte, sondern auch noch festgestellt wurde, dass der Kleingewerbebetrieb gar keine Genehmigung besitzt. Der Inhaber tat, was er tun musste: Er reichte einen Antrag auf Nutzungsänderung der Garage ein, in dem er seit fast einem Vierteljahrhundert seinem Handwerk nachgeht. Und in der ganzen langen Zeit zu "keinerlei Beschwerden" geführt habe, wie Bürgermeister Augustin bestätigte. Braun empfahl, "aufgrund der bisherigen Tatsachen", sprich der totalen Unbescholtenheit, dem Gesuch stattzugeben. Der Ausschuss folgte einstimmig. Der Schlosser, so scheint es, darf mit baurechtlichem Segen nun getrost auf das 25-jährige Jubiläum seines Ein-Mann-Unternehmens hinarbeiten.

