Fischpass Iffezheim steht vor Umbau

(red) - "2017 war ein ordentliches Jahr für die Fischwanderung im Rhein", stellt Frank Hartmann fest, Fachmann für das Fischereiwesen im Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe. Das zeigen jedenfalls die Zahlen der vom RP überwachten Zählungen am Fischpass Iffezheim. "Die Aufstiegszahlen eröffnen einen einzigartigen Einblick in den Fischbestand des Rheins", so Hartmann. Die drei hochauflösenden Kameras mit Selbstauslöser vor der Sichtscheibe der Beobachtungsstation haben im vergangenen Jahr über 42000 Fische erfasst. Das sei zwar etwas weniger als in den drei Jahren zuvor, jedoch deutlich mehr als der Durchschnitt seit Inbetriebnahme des Fischpasses im Jahr 2000. Die Bilanz spiegele "die zunehmende Verbesserung von Wasserqualität und Gewässerlebensräumen am Rhein wider".

Außergewöhnlich hoch war der Aufstieg von Nasen. Über 19000 Exemplare dieser typischen Rheinfischart haben den Weg in den Fischpass gefunden und die 37 Becken in Richtung Oberwasser der Staustufe durchquert. Sie profitierten vom Geschiebemanagement der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, weil in diesem Zuge stromabwärts bis Mannheim Kiesbänke entstehen, auf denen sie laichen. Seit Jahren nehmen sie im Rhein zu. So wurden 2008 bis 2013 noch wenige Hundert Nasen jährlich registriert."Die Erholung der Nase ist ein Gewinn für die Biodiversität im Rhein", resümiert Hartmann.

Ein weiteres Sorgenkind der Fischerei ist der Europäische Aal, ein Wanderer zwischen dem Rhein und dem Atlantik. Diese schlangenähnliche Fischart wurde über 12000 Mal am Fischpass gefilmt. Seit 2008 ist dies die zweithöchste Zahl in Iffezheim. Die Bestände sind europaweit so stark zurückgegangen, dass der Europäische Rat für Meeresforschung ihn als "außerhalb gesicherter biologischer Grenzen" einstufen musste. Inzwischen steht der Aal auf der Roten Liste als stark gefährdete Tierart, wird von der EU in einer eigenen Verordnung geschützt. In Baden-Württemberg darf er deshalb seit Jahren ganzjährig nicht mehr gefischt werden. Zudem werden von den Anglern, den Erwerbsfischern und dem Land, viele tausend Jungaale zum Erhalt der Art ausgesetzt. In ihren Versuchsfischereien registriert die für den Fischartenschutz zuständige Fischereibehörde eine deutliche Erholung des Aalbestands am Rhein.

Erfreulich seien ebenso die 171 Lachse, die 2017 nach ihrer gefährlichen und strapaziösen Reise aus dem Nordatlantik in Iffezheim angekommen sind. In den 50er Jahren war der Rheinlachs ausgestorben, inzwischen laicht er in Alb, Murg und Kinzig wieder natürlich ab. "Es ist sehr einfach, eine Tierart auszurotten und ungleich schwerer, sie wieder anzusiedeln", bekräftigt Hartmann. Erst wenn die Naturräume wieder einigermaßen hergestellt sind, haben diese Arten eine Chance.

Weniger erfreulich sind die Ergebnisse bei vielen anderen Fischarten. Dies hängt laut Fischereibehörde nicht ausschließlich mit einer negativen Bestandsentwicklung zusammen, sondern auch mit den hydraulischen Bedingungen im 200 Meter langen Fischpass. "Für viele schwimmschwache Fische ist dieser Hochleistungsparcours einfach nicht zu bewältigen".

Um ihn zu entschärfen, beginnt nun diesen Herbst der im Jahr 2015 für rund 250000 Euro angekündigte Umbau des Fischpasses unter Federführung der EnBW, die gemeinsam mit der Electricité de France die Wasserkraftanlage betreibt und den Fischpass unterhält. Nach der Umgestaltung hofft die Fischereibehörde auf einen nochmals starken Anstieg bei den Aufstiegszahlen. Früher oder später werde zudem ein zweiter Fischpass auf der gegenüberliegenden Flussseite gebaut werden müssen.