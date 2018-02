Mit Aktivkohle gegen PFC

Gernsbach

Dorfladen in Ex-Sparkasse? Gernsbach (red) - Der Ortschaftsrat in Reichental will nach der Schließung der Bäckerei Wieland die Gründung eines Dorfladens auf den Weg bringen. Dieser soll in ehrenamtlicher Regie geführt werden. Als idealer Standort gilt die ehemalige Sparkasse (Foto: Gareus-Kugel). » Weitersagen (red) - Der Ortschaftsrat in Reichental will nach der Schließung der Bäckerei Wieland die Gründung eines Dorfladens auf den Weg bringen. Dieser soll in ehrenamtlicher Regie geführt werden. Als idealer Standort gilt die ehemalige Sparkasse (Foto: Gareus-Kugel). » - Mehr