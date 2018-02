Kreativität als Markenzeichen

Au am Rhein - Schön und bunt müssen beim Fastnachtsumzug in Au am Rhein die Motive sein, originell und witzig. Große Politik ist dafür völlig ungeeignet, wie gestern wieder einmal festzustellen war, als der 42. Narrenaufmarsch seine Runde durchs Dorf machte.

Mit Trump gab sich niemand ab, lieber wurde Tony gefeiert, der vor kurzem 80 Jahre alt gewordene Schöne-Maid-Sänger. Angela aus dem Kanzleramt musste Antje vom Käsestand Platz machen. Statt Martin Schulz und den roten Genossen tauchten in Mehrfachausfertigung Meister Eder und sein rotschopfiger Pumuckel auf. Kakteen präsentierten sich, Gartenzwerge, Vogelscheuchen, Hexen, Papageien, Gorillas, Quallen aus dem Federbach, verrückte Spinnen und anderes Getier.

Einzig aktuelles Thema, für das sich jemand interessierte, war das Wetter. Der Wind, das närrische Kind, hatte am Morgen noch ein paar Sorgen gemacht. Als der Umzug losging, hatte sich das Stürmchen verzogen. Schneeregen sprühte mal kurz die Kostüme ab, mehr passierte nicht. Just als der Wagen des Elferrats das Rathaus passierte, blinzelte für einen Moment die Sonne durchs graue Gewölk. Zufall? Ganz bestimmt nicht, war Bürgermeisterin Veronika Laukart überzeugt, die im Gewand einer Kosakenmajorin zusammen mit Paul Schick den Zuschauern die Umzugsteilnehmer vorstellte. Diese Aufgabe gehört zu den Pflichten, die sie von ihrem Vorgänger Hartwig Rihm übernommen hatte, der gestern als Privatier mit frisch kultiviertem Vollbart in der Menge untertauchte.

Wie man Fastnacht mit Lokalkolorit würzte, führte eine Traditionsgruppe vor, die den Ortsschilder-Klau aufspießte, um mit Unschuldsmiene zu versichern: "Mir warns nett". Gleich dahinter rollte ein Großprojekt auf die Kommunalpolitik zu, der 1. Auer Windpark mit Papierpropellern. 20 Zugnummern weiter empfahlen sich Pusteblumen als Betreiberinnen: "Uns geht nie die Puste aus". Das lässt sich von der Bahn nicht behaupten, wie die Fastnachtsbrüder aus Plittersdorf mit einem Nachbau der Rastatter Tunnelbaustelle demonstrierten. Motto der närrischen Ingenieure: "Au kein Plan".

Das Provinzielle hinter sich ließen zwei metropolisch motivierte Gruppen, eine versammelte sich mit Baguettes unterm Eiffelturm, die andere setzte eine stattliche Corona New Yorker Freiheitsstatuen in Marsch. Detailreichtum und Kreativität waren wieder die Markenzeichen des Umzugs. Dazu gehörten Boxautos, die sich gegenseitig manche Delle in die Pappkarosserie fuhren, fesche Damen, die hinter Geranien und Gardinen hofften, das einer zum Fensterln hochsteigt. Von den 81 Gruppen, die der Umzug zählte, waren mehr als die Hälfte einheimisch. Unter den vielen Prominenten, die parodiert wurden, war die Ehrwürdigste die Queen, die sich wie viele Hundert Zuschauer in Au königlich amüsierte.