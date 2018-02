25 Jahre Kunst in der Fruchthalle

Ab Samstag, 17. Februar, präsentiert die Ausstellung "25 Jahre Kunst in der Fruchthalle" zahlreiche Werke aus der Sammlung Rastatt. Diese umfasst inzwischen mehr als 1000 Kunstwerke der Sparten Skulptur, Malerei, Grafik und Zeichnung. Die vielfältigen Exponate erzählen eine durchdachte Rastatter "Kunst-Geschichte": Während die Präsentation die Einmaligkeit jedes Exponats betont, verknüpft sie zugleich alle Ausstellungsstücke so miteinander, dass den Besuchern spannende Zusammenhänge eröffnet werden. Der Clou: Die Exponate der Ausstellung wechseln alle zwei Monate und erzählen so jeweils zwei neue Folgen der Geschichte.

Los geht's vom 17. Februar bis zum 15. April mit "Anfang" (Folge eins, Erdgeschoss) und "Ursprung" (Folge zwei, zeitgleich im Obergeschoss).

"Grenze" (Folge drei, EG) und "Gegend" (Folge vier, OG) werden vom 19. April bis zum 15. Juli gezeigt.

Den Abschluss machen "Ding" (Folge fünf, EG) und "Mensch" (Folge sechs, OG) vom 19. Juli bis 30. September 2018.

Damit die Exponate zusätzlich eine Resonanz in die Ausstellungsräume hinein entfalten, gestaltete der Freiburger Maler Ben Hübsch die Stellwände der Galerie mit einem speziellen Farbkonzept. Hübsch, dessen Werke die Fruchthalle 2014 in einer Einzelschau präsentierte, erklärt: "Die Farben sind so ausgesucht, dass sie mit vielen möglichen anderen Farben harmonieren können. Die Segmentierung der Wände zeigt, dass unterschiedliche Farbtöne eine andere Raumtiefe suggerieren. Warme Farben drängen nach vorne, kalte Farben nach hinten. So stellt jedes Farbfeld für sich einen eigenen Raum dar. Im Wechsel ist der Charakter einer Farbe nur neben dem der anderen erkennbar."

Weil die Farbgestaltung der Stellwände ein eigenes Kunstwerk innerhalb der Ausstellung darstellt, gibt es in der Jubiläumsausstellung keine Beschriftungen auf den Stellwänden. Informationen über die gezeigten Exponate finden die Besucherinnen und Besucher in Prospekttaschen, die im Erd- und Obergeschoss angebracht sind.

Der Katalog zur Jubiläumsausstellung erscheint im Juni 2018 zum eigentlichen Geburtstag der Galerie. Bis dahin hält die Fruchthalle ein weiteres Bonbon parat: Wer die Jubiläumsausstellung vor Verkaufsstart des neuen Katalogs besucht, erhält ein kostenloses Exemplar des historischen Gründungskatalogs von 1993.

Der Sammler Günter Westermann präsentiert zum Jubiläum der Fruchthalle zusätzlich eine Sonderschau zur "Welt der Träume". Seine Sammlungsbestände zum Thema "Phantastik in der Box" umfassen eine große Auswahl aus dem Phantastischen Realismus, dem Surrealismus und der imaginären Kunst.

Einen anderen Blick in die Geschichte der Fruchthalle bietet in der Medienstation der Galerie ein Film von Volker Hoffmann. Seit 2006 hat er bei Vernissagen der Fruchthalle über 50 Stunden Filmmaterial gesammelt, aus denen er nun einen 30-minütigen Film zusammengestellt hat. Außerdem hat die Fruchthalle zum Jubiläum eine aktualisierte Besucherinformation für die Dauerausstellung im Anselm-Kiefer-Kabinett aufgelegt, die für die Besucher ausliegt.

Während der Jubiläumsausstellung gelten die üblichen Öffnungszeiten der Galerie in der Kaiserstraße 48: Donnerstag bis Samstag von 12 bis 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Das Begleitprogramm mit Sonderführungen, Vorträgen, Performances und Konzerten wird Ende Februar veröffentlicht und ist dann in der Galerie sowie online einsehbar.

Weitere Infos zur Jubiläumsausstellung erteilt Galerieleiter Peter Hank unter (07222) 9728410 oder per E-Mail an peter.hank@rastatt.de.

