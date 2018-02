Mit Rat und Tat für junge Flüchtlinge aktiv

Die Mitgliederversammlung wählte als weitere Vorstandsmitglieder Marcus Reuter und Verena Hirth. Als Beiräte bestimmen zudem Martina Berghaus, Sybille Kirchner, Federica Paganelli Overlack, Kersten Pütsch und Jutta Wolf die Ausrichtung des Vereins mit. Der bisherige Vorsitzende Eugen Mockert und Stellvertreter Claus Bäuerle erklärten ihre weitere Verbundenheit zum Verein und den vom verstorbenen Gründer Prof. Heinrich Herbstreith definierten Zielen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Dazu gehört, junge Flüchtlinge schulisch zu fördern und zu begleiten. Doch das Engagement für Jugendliche aus Ländern wie Syrien, Irak, Afghanistan oder aus Afrika beinhalte nicht nur das Vermitteln von deutscher Sprache, betonte Kretschmer-Risché: "Ich kann nicht sagen, dein Dativ ist mir wichtig, aber für sonstige Probleme bin ich nicht zuständig."

Im Austausch mit anderen Flüchtlingsbegleitern werde immer wieder deutlich, dass die Jugendlichen mit ihren Familien Rat und Tat im Alltag benötigen. Beim Ausfüllen von Formularen, Erklären von Amtsschreiben oder beim Besuch in Behörden. Wer eine gelungene Integration in die Gesellschaft wolle, so die Vereinsmitglieder, müsse sich den Asylbewerbern zuwenden. Das geschehe durch verschiedene Angebote: Von Malen über Nähen, von Deutsch- und Konversationskursen bis hin zu Kooperationen mit anderen Vereinen. Ein großes Projekt in diesem Jahr ist das Anlegen eines Sportplatzes mit Fußball- und Basketballfeld, mit Sandkasten und Sitzmöglichkeiten auf dem Merzeau-Gelände, wo Geflüchtete sowohl in Erstaufnahme als auch in der Anschlussunterbringung leben. Ein Wunsch dabei: Dass sich beim Sport Einheimische und Flüchtlinge treffen. Ohnehin hoffen die Verantwortlichen bei allen Aktivitäten auf einen Austausch zwischen Rastattern und Zugezogenen. So haben bereits einige zusammen Heiligabend gefeiert, aber auch das Fastenbrechen im Ramadan. Dazu haben Rastatter Jugendliche mit geflüchteten Jugendlichen eine gemeinsame Internetzeitung gemacht: Unter www.ravolution.de werden in der ersten Ausgabe Geschichten zur Integration in Rastatt erzählt. Wer sich versteht, bekräftigt Kretschmer-Risché, sehe Flüchtlinge nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung. Dahinter stünden auch die rund 40 Vereinsmitglieder.

Ziele für dieses Jahr: Weitere Ehrenamtliche werben, die Lebenssituation der Flüchtlinge in Rastatt verbessern, Kooperationen mit Vereinen und Institutionen eingehen, den Austausch mit Behörden vorantreiben. Und darstellen, was man gemeinsam erreichen kann. "Wir sind die Praktiker, diejenigen, die das schaffen wollen, was die Politiker manchmal versprechen und manchmal erschweren. Wir rufen zu Mitmenschlichkeit und Verständnis auf", so die Vorsitzende. Dabei sind viele Vereinsmitglieder bereits für andere Personengruppen engagiert: für Kinder, Obdachlose oder ältere Menschen, die einsam sind oder in Geldnöten leben. "Wir wollen niemanden ausgrenzen."

