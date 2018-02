Schock beim Frühjahrs-Check: Alle Bienenvölker verendet

Rastatt - Eigentlich ist es fast noch etwas zu früh für einen Frühjahrs-Check, doch um ganz sicher zu sein, dass meine Bienen ausreichend Futter haben, will ich an einem milden Wintertag einen raschen Blick in die Kästen wagen. Seltsam, dass noch keine Bienen am Flugloch zu sehen sind. Mich beschleicht ein ungutes Gefühl, das sich auch gleich darauf bestätigt: Die Zarge ist leer, alle Bienen sind weg.

Als ich anschließend beim zweiten, dritten und vierten Volk den Deckel abnehme, bietet sich mir das gleiche trostlose Bild: Kein gewohntes Summen und Brummen, keine krabbelnden Bienen in den Wabengassen, alles tot.

Mit einem Totalverlust habe ich nicht gerechnet. Es kann bei jedem Imker vorkommen, dass es einmal ein Volk nicht über den Winter schafft - aber nun herrscht Totenstille in allen vier Bienenstöcken, und das tut weh. Meine Behandlungen gegen die gefährliche Varroa-Milbe haben offensichtlich nicht ausgereicht. Weder die Bekämpfung mit der Ameisensäure im Sommer noch die mit Oxalsäure Anfang Dezember.

Die etwa ein Millimeter große Varroa-Milbe wurde aus Ostasien eingeschleppt, 1977 wurde sie erstmals in Deutschland festgestellt. Mittlerweile ist der Parasit so gut wie in jedem Bienenstock zu finden. Sie gilt als Hauptursache des seit einigen Jahren im Winterhalbjahr auftretenden Bienensterbens in Deutschland. Der wissenschaftliche Name "Varroa destructor" (die zerstörerische Milbe) macht deutlich, wie gefährlich der weltweit bedeutsamste Bienenschädling ist. Und bei meinen vier Völkern hat die Milbe ihrem Namen alle Ehre gemacht.

Ich nehme die Zarge ab und werfe einen Blick auf das Bodengitter, dort liegen noch einige wenige Bienen, die es nicht mehr nach draußen geschafft haben. Wenn die Biene nämlich merkt, dass es mit ihr zu Ende geht, dann verlässt sie den Stock. Das ergibt Sinn: Da in einem Bienenvolk zwischen 50000 und 70000 Individuen auf engstem Raum zusammenleben, würden zu viele tote Bienen die Wabengassen verstopfen. Somit könnte die Brut nicht mehr ausreichend versorgt werden.

Da in einem Bienenstock meist Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad Celsius herrschen und es immer etwas feucht ist, wäre ein Massensterben im Stock auch ein großes hygienisches Problem. Die Biene fliegt also aus, stirbt, und ist dann auch noch nach ihrem Tod nützlich, denn sie dient vielen Reptilien und Kleinsäugern als Nahrung.

Zerknirscht komme ich nach Hause, die schlechte Nachricht sorgt auch bei der Familie für einen Schreck. Mein Sohn Christoph möchte gleich wissen, ob ich nun aufhöre mit dem Imkern. Doch das kommt nicht infrage. Trotz des Rückschlags mache ich weiter, dafür macht mir das Imkern zu viel Freude. Abgesehen davon ist es auch ein ökologisch sinnvolles Hobby. Einige Tage später rufe ich eine befreundete Imkerin aus Bühlertal an, die jedes Frühjahr Bienenvölker verkauft. Ich bestelle ein Volk, aus dem ich dann im Mai ein Ablegervolk bilden werde.

"Ihr müsst immer darauf achten, dass die Bienen genug Futter haben und die Varroa-Milbe konsequent bekämpft wird, alles andere regelt die Natur", hatte Peter Rosenkranz, Leiter der Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim, im vergangenen Jahr bei einem Vortrag in der Imkerschule betont. An den Futterwaben lag es nicht. Bei meinem neuen Volk werde ich künftig den Varroa-Befall noch sorgfältiger kontrollieren als bislang.