Arbeitskreis auf der Zielgeraden

Kuppenheim - Der Arbeitskreis "Kleindenkmale in Kuppenheim und Oberndorf" befindet sich auf der Zielgeraden. In wenigen Wochen wird die Dokumentation über Wegkreuze, Bildstöcke, Standbilder, Gedenksteine, Brunnen und Ehrenmale fertiggestellt sein. Mehr als 50 Objekte auf der Gesamtgemarkung werden darin beleuchtet. Wer das Werk veröffentlichen wird, ist derzeit noch ungewiss. Die Manuskripte sollen zunächst einmal in wenigen Exemplaren in eine gebundene Form gebracht werden, erläutert Dr. Albrecht Klingsporn: "Dann wird man weitersehen."

"Es ist eine Quelle der Stadtgeschichte", verdeutlicht der pensionierte Studiendirektor, der früher Französisch, Geschichte und Latein unterrichtet hat und seine Fachkenntnisse im Arbeitskreis einfließen lässt. Dieser war im März 2011 aus der CDU mit Klingsporn, Heinz Adler, Edgar Walz und Paul Frosch hervorgegangen mit dem Ziel, sich für die Erhaltung und Restaurierung von Kleindenkmalen stark zu machen und den Blick für die Zeugnisse verschiedener Epochen der Stadt- und Kulturgeschichte zu schärfen.

Anfang 2013 sollte die Dokumentation bereits erscheinen, so das seinerzeit ehrgeizig gesteckte Ziel, doch die umfangreichen Recherchen in Archiven und Akten dauerten deutlich länger als vermutet.

"Eine Quelle der Stadtgeschichte"

Und es kam immer mehr Stoff zusammen - wobei sich das Stadtarchiv in Kuppenheim, das Kreisarchiv in Rastatt, das Generallandesarchiv in Karlsruhe und das Archiv der baden-württembergischen Wirtschaft in Stuttgart-Hohenheim als gute Quellen entpuppten. Fündig wurden die Hobby-Historiker außerdem in den Diözesanarchiven. Und nicht zuletzt wurde sehr gut mit dem Historischen Verein Kuppenheim zusammengearbeitet, unterstreicht Klingsporn. Das jahrelange intensive Forschen hat sich gelohnt: Nahezu jedes Objekt ist inzwischen in seiner Gestalt und Entstehungsgeschichte in Wort und Bild festgehalten. Weiterhin Inhalt sind Aufbau, Kunststil und symbolische Darstellungen. Manche Beschreibungen passen auf eine Seite, bei manch anderen wurden bis zu zehn Seiten benötigt, je nachdem, was die Hobbyforscher herausgefunden haben. Insgesamt, so schätzt Klingsporn, dürfte das Werk, in dem lediglich noch die Objekte auf dem Oberndorfer Dorfplatz fehlen, um die 100 bis 150 Seiten umfassen. Die meisten Texte hat der 78-Jährige verfasst, aber auch Adler hat einiges beigesteuert.

"Wir wollten uns dafür einsetzen, dass die Kleindenkmäler, die zur Identität unseres Orts beitragen, erhalten bleiben und wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken", erinnert der 79-jährige Adler an die ursprüngliche Motivation, den Arbeitskreis aus der Taufe zu heben. Dass mittlerweile auch einige der stummen Zeugen einer früheren Zeit restauriert wurden, freut die Alt-Stadträte ganz besonders. Es sei auch auffällig, in welch gepflegtem Zustand sich viele Kleindenkmale befinden, die in Privatbesitz sind.

Auf Anregung des Arbeitskreises erfolgte auch die Rekonstruktion und Restaurierung des Epitaphs des Pfarrrektors Franz Joseph Herr (1778-1837), die in einer gemeinsamen Rettungsaktion von Stadt, Pfarrgemeinde und weiteren Spendern erfolgte. Das Epitaph steht heute in der Antoniuskapelle auf dem Kuppenheimer Friedhof (wir berichteten).

Informationen über sieben Steinbrunnen, vier Eisengussbrunnen, elf Steinkreuze, fünf Bildstöcke, vier Standbilder, neun Erinnerungsmale, vier Epitaphe und Grabmale und drei Wandreliefs bietet die Dokumentation. Außerdem findet sich Wissenswertes über den Grenzstein der Gemarkungen Kuppenheim/Haueneberstein/ Niederbühl von 1778, zwei Weihwasserbecken bei der Antoniuskapelle (16./17. Jahrhundert) und bald auch die Skulpturen auf dem Oberndorfer Platz wieder.

Mit großem Engagement haben sich die Mitglieder des Arbeitskreises an ihre Arbeit gemacht und unzählige Stunden investiert, um ein fundiertes Werk zu erstellen. Auch wenn einzelne Fragen nicht abschließend geklärt werden konnten, so habe das Nachforschen und Texte auswerten doch großen Spaß gemacht, bekräftigt Adler. Nicht zuletzt hat der Arbeitskreis dabei interessante Geschichten zutage gefördert und dabei ein bisschen mehr Licht in manch historisches Dunkel gebracht.

Die Geschichten dahinter

So ging er etwa der spannenden Frage nach, wann und in welchem Zusammenhang die Eisengussbrunnen nach Kuppenheim kamen und woher sie stammen. Das sei 2011, als der Arbeitskreis begann, noch unbekannt gewesen, verdeutlicht Klingsporn. Er verweist auch darauf, dass sich an der alten Kinderschule ein kleines Kunstwerk über der Tür befindet. Auf den ersten Blick erscheine es wie von Kinderhand gemalt, was durchaus Absicht des Künstlers gewesen sei - dabei handelt es sich um ein Stuckrelief des renommierten Bildhauers Robert Matthäi (1878-1957), dem das Rastatter Stadtmuseum 2016 eine umfassende Ausstellung widmete. Die Stadt Kuppenheim hatte ihn 1934 mit dem Kunstwerk beauftragt.

Info: Dr. Albrecht Klingsporn referiert am Sonntag, 4. März, um 15 Uhr im Heimatmuseum über "Brunnen, Kreuze, Bildstöcke - und die Geschichten dahinter."