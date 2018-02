Schokolade, Peitsche und ein "runzeliges Weib"

Rastatt - Schokolade ist für manche Zeitgenossen in den kommenden Wochen tabu. In der Fastenzeit bewusst auf liebgewordene Gewohnheiten zu verzichten, tut der Figur gut und liegt im Trend. Doch gerade die Schokolade blickt eigentlich auf eine andere Tradition zurück. Als im Rastatter Schloss und in Favorite noch Markgrafen von Baden residierten, in der Barockzeit also, galt Schokolade sogar als Fastennahrung.

Wie kann das sein? Schokolade und Fasten? Markgräfin Sibylla Augusta und ihre Zeitgenossen schlürften die exotische Leckerei eher, als dass sie sie knabberten oder auf der Zunge schmelzen ließen. Sie kannten nämlich nur Trinkschokolade. Und nach einem alten Grundsatz bricht Flüssiges das Fasten nicht. Eine gute Ausrede für alle Schokoladenliebhaber. Dass das damals neuartige Getränk am Rastatter Hof genossen wurde, kann als sicher gelten. Den Beweis liefert ein spezielles Schokoladeservice, das sich in der bedeutenden Porzellansammlung in Schloss Favorite erhalten hat. In dem Fall handelt es sich selbstredend um absolute Luxusstücke aus der Manufaktur Meißen, mit Könnerhand bemalt. An Gold und Fantasie wurde nicht gespart.

In krassem Gegensatz zu den üppig verzierten Schokoladebechern mit Untertassen und allen übrigen kostbaren Einrichtungs- und Dekorationsstücken in Schloss Favorite steht die unweit im Park gelegene sogenannte Magdalenenkapelle oder Eremitage. Wer die winzigen Räume betritt, staunt über die Nüchternheit. Ein Widerspruch, der um 1880 schon dem amerikanischen Schriftsteller Mark Twain auffiel. In seinem satirisch überspitzten und sehr vergnüglich zu lesenden Buch "Bummel durch Europa" nennt der Schöpfer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn die Eremitage sogar eine "elende Holzhütte".

Und dort soll nun die Markgräfin tatsächlich gefastet haben, wenn man Mark Twain Glauben schenkt. Seine Schilderungen sind maßlos übertrieben und wollen weniger informieren als unterhalten. Das tun sie allerdings ganz vortrefflich: Der Romancier stellt sich Sibylla Augusta als runzeliges Weib vor, das sich nach einem Leben voller Ausschweifungen in die Abgeschiedenheit dieser Kapelle zurückgezogen hat, um ihr lasterhaftes Leben zu büßen. Ihr kärgliches Mal nimmt sie an einem rohen Holztisch ein, in der Gegenwart nur von Wachsfiguren, die Maria, Josef und den etwa 15-jährigen Jesusknaben darstellen.

Diese und noch weitere Wachsfiguren kann man in der Magdalenenkapelle heute noch besichtigen. Auch die Peitsche, mit der sich die Markgräfin laut Mark Twain gezüchtigt haben soll. Sie stammt indes aus dem 19. Jahrhundert, kann also von Sibylla Augusta auf keinen Fall benutzt worden sein. Für solch drastische Bußpraxis am Rastatter Hof - die vielleicht auch in Zusammenhang mit übertriebenen Fastenübungen steht - gibt es aber durchaus Anhaltspunkte. So nahm Sibylla Augusta 1718 persönlich mit Dornenkrone, Kerze und Kruzifix an einer Bußprozession der Jesuitenmission durch Rastatt teil. Als die Ordensleute Jahre später, als bereits Sibylla Augustas Sohn Ludwig Georg regierte, eine solche Missionierung wiederholen wollten, versicherten sie dem Fürsten, dass man auf so schmerzhafte Mittel, wie zu Zeiten seiner Mutter üblich, nun verzichten würde.

Zurück zum eigentlichen Fasten: Was am Rastatter Hof in der Fastenzeit gegessen oder vielmehr nicht gegessen wurde, ist nicht bekannt. Man wird sich wohl an den damals in katholischen Gegenden üblichen Gepflogenheiten orientiert haben. Die "Ökonomische Encyclopedie" von Johann Georg Krünitz, ein Lexikon des 18. Jahrhunderts, nennt als erlaubte Speisen neben Fischen aller Art auch Krebse, Austern, Schildkröten und Schnecken. In Schloss Favorite haben sich Terrinen in Schildkrötenform erhalten. Auch solche, die wie Artischocken oder wie ein Bündel Spargel aussehen. Gemüse war in Fastenzeiten ebenfalls erlaubt. Gourmets, die sich solche Delikatessen leisten konnten, wären also durchaus auf ihre Kosten gekommen. Genauso übrigens wie alle jene, die sich für die Kulturgeschichte von Tisch und Tafel interessieren. Die Staatlichen Schlösser und Gärten haben ein Themenjahr über das Essen und Trinken in Schlössern, Klöstern und Burgen ausgerufen. Und auch die Schlossführer in Favorite beteiligen sich an dem Begleitprogramm. Sogar eine kleine Sonderführungsreihe über die Modegetränke des Barock ist angekündigt. Noch ein bisschen gedulden muss man sich, bis es am 3. Oktober um die Schokolade gehen wird. Doch schon am Ostermontag, 2. April, um 14.30 Uhr, kann man sich vom Siegeszug des Tees erzählen lassen. Anmeldung unter (06221) 6858815.