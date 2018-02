Traditionsgaststätte "Linde" braucht neuen Pächter

Die Brauerei Franz wurde im Jahr 1842 auf dem Areal der "Linde" vom damaligen Wirt Josef Franz mitgegründet. Für viele Rastatter Vereine war die "Linde" über viele Jahre hinweg das Stammlokal, etliche halten dem Gasthaus bis heute die Treue. So hat der Rastatter FC 04, der einst in der "Linde" gegründet wurde, bis heute einen Stammtisch, der Bäckergesangverein und auch der Liederkranz "Apollonia" kommen regelmäßig dort zusammen.

Ebenfalls treu sind die Stammkunden, Laufkundschaft habe sie kaum, erzählt Manuela Klein, die seit elf Jahren die "Linde" gepachtet hat. Ein Grund sei der kleine Parkplatz vor der Gaststätte, der "von allen" genutzt werde.

Eine gastronomische Besonderheit ist die umfangreiche vegane Speisekarte der "Linde", die laut der Chefin "sehr gut" angenommen werde. Ebenfalls bestens sei der Betrieb der Kegelbahnen gelaufen.

Aus privaten Gründen war Manuela Klein auf der Suche nach einem Neuanfang, als ihr das Schützenhaus in Iffezheim empfohlen wurde. Obwohl sie dort am 1. März eröffnet, wird sie bis zum 30. April parallel noch die "Linde" weiterbetreiben. Hintergrund ist die dreimonatige Kündigungsfrist, ein Nachpächter ist bislang nicht gefunden. Zwei Gastronomiebetriebe gleichzeitig am Laufen zu halten, "wird ein leichter Spagat, aber wir kriegen das schon hin", geht Manuela Klein die Herausforderung mit Optimismus an. Sie nimmt ihr komplettes Küchen- und Serviceteam mit nach Iffezheim.

Und wie es aussieht, werden wohl auch etliche ihrer Stammgäste einen etwas weiteren Weg auf sich nehmen, um sich von ihr bekochen zu lassen: "Von hier bis zum Schützenhaus fährt man nur sieben Minuten. Etwa 80 Prozent meiner Gäste kommen mit dem Auto und dann macht die Entfernung nicht den großen Unterschied", urteilt Manuela Klein. Sicher werde sie auch einige Stammgäste verlieren, aber im Schützenhaus auch neue Gäste hinzugewinnen, zeigt sie sich zuversichtlich. Dort wird es auch die vegane Speisekarte im gewohnten Umfang geben, betont Klein, die sich mit dem Schützenverein zunächst auf einen fünfjährigen Pachtvertrag geeinigt hat.