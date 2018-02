Erste Steinmauernerin wird 100 Steinmauern (fde) - "Ich habe die ganze Zeit geglaubt, dass ich es nicht erlebe", gesteht Berta Fettig und ergänzt umgehend "aber jetzt schaffe ich es halt doch". Die Seniorin aus Steinmauern feiert heute ihren 100. Geburtstag. Auch für die Flößergemeinde ist das ein besonderer Tag: Sie ist die erste Einwohnerin, die diese magische Altersgrenze erreicht. Berta Fettig erblickte am 16. Februar 1918 in Bruchsal das Licht der Welt. Dort wuchs sie mit ihren Eltern, Magdalena und Wilhelm Duttenhofer, und ihren sieben Geschwistern auf. Ihren Lebensunterhalt verdiente die Familie mit Landwirtschaft. Durch einen Zufall lernte Berta gegen Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 im Lazarett Bruchsal ihren späteren Mann Josef kennen, der dort mit einer Kriegsverletzung behandelt wurde. "Ich war auf dem Weg ins Kino und bin am Lazarett vorbeigelaufen. Da hat er mich gesehen und angesprochen", erinnert sich "Bertl", wie sie von allen genannt wird. Aus einem gemeinsamen Spaziergang entwickelte sich Liebe. Nur ein Jahr später heiratete das junge Paar und zog zu Josefs Eltern nach Steinmauern. 1948 kam Tochter Helga, vier Jahre später Sohn Otto auf die Welt. Die Jahre nach dem Krieg waren von Armut geprägt. Mit der Landwirtschaft hielt sich die Familie über Wasser. Heu machen, Gemüseanbau, Viehhaltung: Alle mussten mit anpacken. Sie sei dabei das "Mädchen für alles" gewesen, sagt Berta Fettig und nennt ein Beispiel: "Schlachten konnte mein Ehemann nie, daher war ich für die Metzgerarbeiten zuständig." Auch der Anbau von Essiggurken zählte zu ihren Aufgaben. Mit dem Verkauf verdiente sie sich ihr Kleidergeld, denn ihr Äußeres ist der Seniorin schon immer wichtig. Und das "bis heute", bekräftigen ihre beiden Kinder. Nachdem ihr Gatte Josef im Jahr 2003 verstorben war, versorgte sich die rüstige Rentnerin viele Jahre komplett selbst. Bis zu ihrem 95. Lebensjahr machte sie noch Kartoffeln raus und hackte Holz für den Küchenherd. Die drei bis vier Stunden, die sie dabei täglich im Garten verbrachte, hielten sie bis ins hohe Alter fit. Doch kurz vor Weihnachten 2014 stürzte die damals fast 96-Jährige und erlitt einen Oberschenkelhalsbruch. Seitdem wird sie rund um die Uhr betreut. Seit dem Sturz ist die Rentnerin in ihrer Mobilität zwar eingeschränkt, im Kopf ist sie allerdings noch fit: Täglich liest sie - ohne Sehhilfe - das Badische Tagblatt und informiert sich darin über das aktuelle Zeitgeschehen. Die uneingeschränkte Mobilität und die Gartenarbeit fehlen ihr dennoch. Früher sei sie regelmäßig in die Kirche und zu den Veranstaltungen der Frauengemeinschaft gegangen, bemerkt die Jubilarin. "Unter die Leute zu kommen, das vermisse ich heute." Doch über fehlenden Besuch kann sie sich nicht beschweren: Große Teile der Nachbarschaft kommen regelmäßig auf eine Tasse Kaffee vorbei und auch ihre Kinder schauen täglich nach dem Rechten. Einmal im Monat kommt zudem der Pfarrer oder Diakon für die Hauskommunion vorbei, denn der Glaube hat bei ihr bis heute einen großen Stellenwert im Leben. Ebenso die Familie mit den zwei Enkeln und den beiden Urenkeln.

