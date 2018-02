PFC-Studie: Bluttests starten Rastatt (red/dm) - Die zuletzt im Dezember für Anfang des Jahres angekündigte wissenschaftliche Studie, bei der Blutproben von Mittelbadenern auf PFC untersucht werden, startet jetzt. Dies teilte das Landratsamt Rastatt gestern mit. Damit soll geklärt werden, wie hoch die Menschen mit perfluorierten Chemikalien belastet sind. Gegenstand des Interesses sind dabei die Blutwerte von drei Gruppen: (red/dm) - Die zuletzt im Dezember für Anfang des Jahres angekündigte wissenschaftliche Studie, bei der Blutproben von Mittelbadenern auf PFC untersucht werden, startet jetzt. Dies teilte das Landratsamt Rastatt gestern mit. Damit soll geklärt werden, wie hoch die Menschen mit perfluorierten Chemikalien belastet sind. Gegenstand des Interesses sind dabei die Blutwerte von drei Gruppen: Menschen, die Trinkwasser aus dem Versorgungsverbund Vorderes Murgtal vor 2014 konsumiert haben, Menschen, die im Bereich belasteter Böden und belastetem Grundwasser wohnen, aber nicht durch Trinkwasser öffentlicher Versorger belastet werden, Menschen ohne besondere Belastungen mit PFC in Böden oder im Grundwasser. Auch diese dritte Gruppe sei wichtig, um die Hintergrunds-PFC-Belastung in der Bevölkerung zu erfassen und mit den ersten beiden Gruppen abzugleichen, erklärt die Behörde. Die Teilnehmer sind zwischen 30 und 60 Jahre alt und leben seit mindestens zehn Jahren in einem Ort, für den eines der drei genannten Kriterien zutrifft. Aus den Einwohnermelderegistern der entsprechenden Gemeinden sind die Teilnehmer nach einem mathematischen Zufallsprinzip ausgewählt worden, heißt es weiter. Diese werden in den nächsten Tagen vom Gesundheitsamt Rastatt angeschrieben und zu einer Teilnahme eingeladen. Um eine freiwillige Teilnahme kann man sich nicht bewerben - dies würde nach Aussage der Behörde die Aussagekraft der Studie verzerren. Schon seit Herbst 2014 hatte sich die Bürgerinitiative "Sauberes Trinkwasser für Kuppenheim" für eine Untersuchung bei den Menschen starkgemacht und mit eigenen stichprobenartigen Tests schließlich 2017 ein Umdenken der Landespolitik herbeigeführt. Im März teilte das Gesundheitsministerium mit, dass es Blutuntersuchungen geben soll.

